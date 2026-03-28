Сахарный диабет угрожает превратиться в эпидемию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора. Показатели по сахарному диабету, по ее словам, за 2025 год вызывают тревогу, и во многом проблема связана с пищевыми привычками населения.

Екатерина Гончар

О ситуации с сахарным диабетом и мерах профилактики заболевания рассказала врач-эндокринолог «Клиника Екатерининская» Екатерина Гончар.

«Статистика по этому заболеванию неутешительная. На 1 января 2026 года, по официальным данным, в России зарегистрировано около 10 млн больных сахарным диабетом. По статистике, только за 2025 год количество больных сахарным диабетом первого и второго типа увеличилось на 190 тысяч человек. В нашу клинику каждый третий из пяти пациентов, обращающихся к эндокринологу, уже приходит с сахарным диабетом. Кто-то наблюдается у врача, у кого-то это заболевание выявляют впервые.

В группе риска находятся люди старше 45 лет, имеющие лишний вес, семейную предрасположенность.

Согласно прогнозам, к 2030 году около 80% населения будут страдать ожирением. Количество пациентов с ожирением действительно растет очень сильно, как и с сахарным диабетом. В том числе в Краснодарском крае.

На фоне ожирения формируется такое состояние как инсулинорезистентность, и у пациентов появляется сахарный диабет второго типа. Диабет первого типа связан с генетической предрасположенностью. Многие даже не подозревают о своем диагнозе и узнают о нем только тогда, когда проходят обследования в частном порядке. При этом сахарный диабет второго типа в последние годы сильно "помолодел". Диабет часто выявляется у молодых людей 18-20 лет, имеющих избыточный вес.

Базовые принципы диагностики и профилактики заболевания остаются неизменными. Это контроль веса, регулярный скрининг (особенно у людей старше 45 лет), умеренная физическая активность. Также к профилактике добавились препараты для снижения веса — для пациентов с ожирением, у которых на данный момент нет сахарного диабета.

Но, несмотря на активные меры профилактики, количество людей больных сахарным диабетом все равно будет расти вслед за увеличением количества людей с избыточным весом».