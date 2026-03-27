В Сочи рассмотрят дело о контрабанде товаров на 3 млн рублей

Сочинская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт и направила в суд уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Фигурантом дела является местная жительница, обвиняемая по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда), сообщает пресс-служба курортного ведомства.

По версии дознания, в 2025 году женщина прибыла в Сочи авиарейсом из иностранного государства и проходила таможенный контроль. При этом она не задекларировала находившиеся при ней наручные механические часы марки Rolex, изготовленные из золота 750-й пробы. Стоимость изделия, по оценке, превышает 3 млн руб., что соответствует крупному размеру.

Следствие квалифицировало действия обвиняемой как незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров. Нарушение требований декларирования стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Материалы переданы в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу. В рамках судебного процесса будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям обвиняемой.

Санкции статьи предусматривают ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу товаров, отнесенных к категории стратегически значимых, при наличии признаков крупного размера. Решение по делу будет принято судом по итогам рассмотрения представленных доказательств.

«Ъ-Сочи» писал, что Адлерским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы Севастополя. Злоумышленница приобрела в России сервала, занесенного в Конвенцию СИТЕС, планируя перепродать его в Мексике, но для сокрытия истинного вида изменила окрас животного и оформила подложные документы.

Мария Удовик