Адлерский суд назначил штраф за контрабанду сервала за 1,3 млн рублей

Адлерским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы Севастополя. Как сообщает Южная транспортная прокуратура, подсудимая признана виновной в совершении преступления, квалифицируемого как покушение на незаконное перемещение через государственную границу РФ стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.

В ходе судебного разбирательства установлено, что фигурантка действовала из корыстных побуждений. На территории России она приобрела сервала — животное, относящееся к видам, подпадающим под регулирование Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Целью приобретения являлась последующая перепродажа животного на территории Мексики. Рыночная стоимость сервала, определенная в ходе следственных мероприятий, составила более 1,3 млн руб.

Для реализации преступного умысла подсудимая предприняла меры, направленные на сокрытие истинного вида перемещаемого объекта. Она изменила естественный окрас шерсти животного, а также оформила сопроводительные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о его породной принадлежности. Довести противоправные действия до завершающей стадии злоумышленнице не удалось: она была задержана сотрудниками таможенных органов в аэропорту Сочи при попытке вывоза сервала за пределы страны.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил виновной наказание в виде штрафа. Конкретный размер денежного взыскания в сообщении Южной транспортной прокуратуры не приводится.

Данный инцидент стал не единственным фактом пресечения попыток незаконного перемещения ценных объектов через границу в регионе. Ранее сотрудниками таможенных органов предотвращен вывоз за рубеж палеонтологических находок. Инцидент произошел в Новороссийске, где 42-летний местный житель предпринял попытку отправить посылку в Объединенные Арабские Эмираты.

В ходе таможенного контроля в коробке, задекларированной как содержащая сувенирную продукцию, были обнаружены пять окаменелых зубов и четыре фрагмента бивня мамонта. Отправитель пояснил, что направлял палеонтологические находки в качестве подарка другу. В отношении мужчины были инициированы проверочные мероприятия, по результатам которых принято процессуальное решение. Оба случая демонстрируют системную работу контрольных органов по пресечению незаконного оборота объектов фауны и палеонтологического наследия, подпадающих под ограничения при трансграничном перемещении.

