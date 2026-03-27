Израильские СМИ сообщили о непрямых контактах Вэнса с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, встретился с высокопоставленными представителями союзников США в Персидском заливе и участвовал в косвенных контактах с иранцами. Об этом сообщил израильский телеканал «Кешет 12».

По данным телеканала, Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию на переговорах, если они состоятся в ближайшие недели. Вице-президент США ожидает, что военный конфликт с Ираном продлится еще несколько недель, заявили источники.

Собеседники из Белого дома сообщили, что высокий статус Джей Ди Вэнса в администрации президента Дональда Трампа и его публичное несогласие с затяжными войнами делают его более привлекательной фигурой в глазах иранцев. Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф, которые вели февральские переговоры с Ираном, проигрывают в этом господину Вэнсу, утверждают источники.

«Если иранцы не смогут достичь соглашения с Вэнсом, соглашения не будет. Это лучшее, чего они добьются»,— сказал телеканалу высокопоставленный чиновник из администрации Дональда Трампа. По словам источника в Белом доме, господин Вэнс готов «выйти на сцену», но только когда начнутся прямые переговоры США и Ирана.

24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах с Ираном участвуют Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, иранские власти уже согласились не стремиться к получению ядерного оружия. Иран на данный момент публично отрицает ведение переговоров с американской стороной. При этом Дональд Трамп утверждает, что Тегеран на этой неделе разрешил пройти 10 нефтяным танкерам через Ормузский пролив, который иранская сторона закрыла в ответ на атаки со стороны США и Израиля. По словам американского президента, таким образом Иран хотел показать серьезность своих намерений в вопросе переговоров о прекращении огня.