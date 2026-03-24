Трамп сообщил об отказе Ирана от разработки ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана согласились не стремиться к получению ядерного оружия. Об этом американский президент сообщил на пресс-конференции в Овальном кабинете. Господин Трамп также подтвердил состав делегации США на переговорах с Исламской Республикой.

«Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», — рассказал глава Белого дома.

Дональд Трамп еще раз подтвердил, что США «прямо сейчас» ведут с Ираном переговоры о прекращении конфликта. По его словам, с американской стороны в них участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с иранской стороной, после которых он ввел пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам Исламской Республики. В Тегеране отрицают какие-либо контакты с Вашингтоном. The Guardian со ссылкой на источники писал, что делегацию США на переговорах с Ираном может возглавить Джей Ди Вэнс.