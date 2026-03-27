Александр Овечкин пополнил хет-парад

Александр Овечкин украсил и так богатую коллекцию разных статистических достижений 34-м хет-триком в регулярных чемпионатах НХЛ. Его величайший хоккейный снайпер сделал 26 марта в матче, в котором его «Вашингтон Кэпиталс», отчаянно пытающийся прорваться в play-off, победил на выезде — 7:4 — «Юта Маммот». Этому клубу российскому форварду еще не доводилось забивать три гола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Фото: Rob Gray-Imagn Images / Reuters После хет-трика в ворота «Юты» форварду «Вашингтона» Александру Овечкину осталось забросить 14 шайб, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ с учетом play-off

Чтобы снова оказаться главным персонажем хоккейных страниц всех американских ресурсов, Александру Овечкину, который в минувший уикенд, укрепляя статус величайшего снайпера всех времен, забросил в ворота «Колорадо Эвеланш» свою тысячную шайбу во всех матчах лиги, понадобилось меньше недели.

В веселом матче с «Ютой», полном всяких сюжетных выкрутасов, «Вашингтон», пережив и скверные и прекрасные отрезки, все-таки вырулил к важной для себя победе.

Он ведь по-прежнему не входит в «зону play-off» и отчаянно пытается до нее на финише регулярного чемпионата добраться: пока не хватает полдюжины очков, но время наверстать отставание еще есть. А наиболее заметный вклад в эту победу внес его вожак.

Овечкин в этой встрече забил три разных гола. Два были, можно сказать, ключевыми, все перевернувшими. Дело в том, что после стартового периода вашингтонцы уступали со счетом 1:3. И именно две шайбы Овечкина позволили им его сравнять. Сначала он отличился, решив, что нужно поехать на пятачок, пока развивается атака. А защитник Расмус Сандин заметил его там и отдал чрезвычайно эффектный пас, больше похожий на бросок. Овечкина опекал юный соотечественник Даниил Бут, но перехватить передачу не смог.

Александр Овечкин удивил защитников «Юты» вроде бы странным решением. Он совершил рейд по ее зоне, вернувшись практически к синей линии.

Ситуация исключительно опасной не выглядела, и вроде бы напрашивался перевод шайбы кому-то из партнеров, чтобы градус остроты приподнять. Но Овечкин неожиданно бросил и попал туда, куда ему было нужно.

Наконец, в концовке матча, когда «Юта», пытаясь спастись, ликвидировав отставание в две шайбы, заменила голкипера Витека Ванечека на шестого полевого игрока, Александр Овечкин воспользовался любезно предоставленной ему возможностью поразить пустые ворота. Такую удачу он в этот вечер своей страстью точно заслужил.

А дальше можно было смаковать цифры, добавляющие занятности тому, что совершил Александр Овечкин. Хет-трик для него был вторым в нынешнем чемпионате (предыдущий случился в ноябре) и 34-м в карьере. По их общему количеству в регулярных первенствах Овечкин вышел на четвертое место в истории НХЛ, обойдя Бретта Халла. Впереди только Уэйн Гретцки (50 хет-триков), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39).

И есть нюанс: Овечкину уже 40. А после достижения этого возрастного рубежа больше одного хет-трика за сезон, кроме него, в активе только у двух легенд из далекого уже прошлого — Горди Хоу и Джонни Бюсика.

На этом, однако, математика не закончилась. Вратарем, пропускавшим от Овечкина, был Витек Ванечек, когда-то игравший с ним в «Вашингтоне». А Ванечеку, как выяснилось, россиянину еще не доводилось забивать. Так что и так в беспрецедентном по длине списке голкиперов, пострадавших от него за два с лишним десятилетия, появилась новая, 189-я, фамилия.

А еще любопытнее, что не было матчей с тремя голами у Александра Овечкина и во встречах с клубом, с которым справился «Вашингтон»,— ни когда он базировался в Аризоне и назывался «Койотс», ни после того как в 2024 году переехал в Солт-Лейк-Сити.

И эта команда стала 21-й, против которой Овечкин отметился хет-триком. А это, как сразу же определил ESPN Research, еще один рекорд для россиянина. До встречи с «Ютой» он делил его все с тем же Бреттом Халлом. У того хет-трики в матчах против двух десятков клубов.

Алексей Доспехов