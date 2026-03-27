Медведев: контракт с Минобороны с начала года заключили более 80 тыс. человек

С начала 2026 года более 80 тыс. человек заключили контракт с Минобороны на прохождение военной службы. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Плюс к этой цифре еще и добровольцы... То есть они зачислены в войска и в настоящий момент защищают нашу страну»,— сказал господин Медведев, отвечая на вопрос «РИА Новости». По его словам, проводить новую волну мобилизации в России сейчас нет необходимости.

Как уточнял Дмитрий Медведев в конце декабря, за 2025 год контракт с Минобороны заключили 417 тыс. человек. Более 36 тыс. человек в прошедшем году пошли добровольцами на СВО.