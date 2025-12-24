Медведев: контракт с Минобороны России за год заключили 417 тыс. человек
Около 417 тыс. человек заключили в 2025 году контракт с Минобороны России на прохождение военной службы. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию вооруженных сил. Он назвал такие результаты достойными.
Господин Медведев уточнил, что более 36 тыс. человек в этом году вступили в добровольческие формирования и отправились на СВО. По его словам, работа по комплектованию вооруженных сил страны продолжится в 2026 году. Один из приоритетов такой работы — набор в войска беспилотных систем.
«И при этом достойные результаты (укомплектования армии в 2025 году.— “Ъ”) стали возможны благодаря патриотизму наших граждан, которые приняли решение о прохождении военной службы. Большое им за это спасибо»,— сказал господин Медведев.
Во время прямой линии президент России Владимир Путин также сообщил, что контракт с Минобороны РФ в 2025 году подписали более 400 тыс. человек. Он отметил, что большим спросом среди добровольцев пользуются войска беспилотной авиации. В прошлом году Дмитрий Медведев заявлял, что контракт с вооруженными силами России заключили около 450 тыс. человек, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования.