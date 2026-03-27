Задержанный вице-мэр Сочи стал фигурантом двух уголовных дел

Задержанный заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец, курирующий сферу земельно-имущественных отношений, стал фигурантом двух уголовных дел. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По их данным, одно из дел находится в производстве СКР, второе расследуется органами МВД.

Ранее сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю провели задержания в рамках проверки на причастность к противоправной деятельности. Вместе с Евгением Горобцом были задержаны директор правового департамента администрации города Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Все трое проходят по делу, связанному с получением взятки, размер которой, по предварительным данным, составляет около 12 млн руб.

Кроме того, по информации главного управления МВД России по Краснодарскому краю, один из руководителей администрации города задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет о фиктивном трудоустройстве родственника — дочери, в отношении чего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжелые последствия).

В настоящее время следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности. Решения о процессуальном статусе фигурантов и мерах пресечения будут приняты по итогам следственных действий.

«Ъ-Сочи» писал, что следственные органы курорта завершили расследование уголовного дела против 43-летнего руководителя местного филиала государственного учреждения, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при утверждении некачественного оборудования на сумму 3,5 млн руб. Санкции статьи предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы.

Мария Удовик