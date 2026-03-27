В разных видах спорта периодически появляются истории, которые могут удивить кого угодно. Хоккей не исключение. На просторах интернета нет-нет да и публикуются материалы о том, что первые шайбы для канадского хоккея были квадратными. Откуда растут ноги у этой легенды, понять нетрудно. Дело в том, что в канадском городе Кингстон есть памятник первой шайбе. На постаменте действительно возвышается квадрат с закругленными краями.

Только вот нужно знать, что памятник этот — неофициальный. И подтверждения тому, что на заре хоккея играли квадратными шайбами, нет. Версии происхождения шайбы две. Дело в том, что сначала в хоккей играли деревянным мячом, потом резиновым, но эти снаряды прыгали по льду, и вроде как кому-то пришла идея отрезать у мячика края. На кого снизошло озарение — неизвестно, но версия выглядит правдоподобно. Второй вариант похож на первый, только в этом случае резиновый мяч, так называемый «шинни», со злости разрубил пополам один из тех, кому игроки разбили окно. Его имя, конечно, тоже не сохранилось.

Зато мир знает того, кто усовершенствовал шайбу. Им стал У.Ф. Робертсон в 1879 году. Он взял за основу резиновый мяч для лакросса. Ну а первый официальный матч в истории хоккея был сыгран в Монреале в 1875-м деревянной шайбой, которая все-таки выглядела как диск. Так что версии про шайбы другой геометрической формы похожи на попытку придумать некую альтернативную историю.

Владимир Осипов