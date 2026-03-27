Новосибирский суд освободил из СИЗО водителя по делу о ДТП с пятью погибшими

Новосибирский областной суд сегодня смягчил меру пресечения водителю микроавтобуса Mercedes-Benz Олегу Курносову, обвиняемому в совершении ДТП, в котором погибли пять человек. Из СИЗО его перевели под домашний арест. «Суд апелляционной инстанции указал, что в представленных материалах отсутствуют данные, свидетельствующие о наличии предусмотренных законом исключительных оснований для содержания обвиняемого под стражей. Учтены также сведения о личности Олега Курносова, наличие постоянного места жительства на территории РФ, положительные характеристики, отсутствие судимостей и возможность применения иной, более мягкой меры пресечения»,— сообщила пресс-служба суда.

Авария произошла 14 марта на 109-м км трассы Р-255 (Болотнинский район). По материалам уголовного дела, 43-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Man. Пять пассажиров микроавтобуса погибли. Двое мужчин скончались на месте происшествия, одна женщина — в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу. Еще двое граждан — мужчина и женщина — умерли в медучреждении.

По факту аварии полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее гибель двух и более человек). Ход расследования поставила на контроль прокуратура. Предполагаемого виновника аварии задержали. 17 марта Болотнинский райсуд отправил его в СИЗО на два месяца.

