Задержан водитель Mercedes, по вине которого погибли 5 человек под Новосибирском

Новосибирские полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Авария, обстоятельства которой выясняет следствие, произошла 14 марта на 109-м км трассы Р-255 (Болотнинский район). 43-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Man.

Пять пассажиров микроавтобуса погибли. Двое мужчин скончались на месте происшествия, одна женщина — в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу. Еще двое граждан — мужчина и женщина — умерли в медучреждении. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

