Россия передала Ирану 313 тонн медикаментов

МЧС России передало Ирану 313 тонн медикаментов. Их доставили железнодорожным транспортом в город Астара, где их передали уполномоченным представителям правительства Ирана. Это вторая партия гуманитарной помощи от России иранской стороне, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Гумпомощь осуществляют по поручению президента РФ Владимира Путина. 12 марта МЧС РФ доставило через Азербайджан в Иран 13 тонн медикаментов на самолете Ил-76.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ республика атакует Израиль и американские военные базы в странах Персидского залива. Вашингтон направил Тегерану план из 15 пунктов по прекращению войны, но ответа пока не получил. 26 марта президент Дональд Трамп продлил мораторий на удары по энергетическим объектам в Иране до 4:00 мск 7 апреля. AP узнало о планах США перебросить не менее 1 тыс. десантников на Ближний Восток.

