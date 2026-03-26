Американцев ждут на земле, в небесах и на море

Иран приступил к укреплению средств противовоздушной обороны и размещению противотанковых и противопехотных мин на острове Харк. Это зафиксировала американская разведка. В Тегеране, вероятно, ожидают, что именно этот остров в Персидском заливе, через который до войны проходило 90% иранского нефтяного экспорта, станет первоочередной целью наземного вторжения вооруженных сил (ВС) США. Как утверждают чиновники, знакомые с дискуссиями в Пентагоне, американские военные разрабатывают варианты решающего удара по Ирану, одним из элементов которого действительно может стать захват его островной территории. Причем речь идет не только о Харке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Horst Faas / AP Фото: Horst Faas / AP

Иран приступил к усилению обороны на острове Харк. Это зафиксировала американская разведка, которая ведет постоянное наблюдение за этим критически важным объектом в Персидском заливе, попавшим под массированный удар США 13 марта. Как рассказали источники CNN со ссылкой на разведданные, в последние недели иранцы перебросили на Харк дополнительные подразделения и средства ПВО, а также размещают на береговой линии противопехотные и противотанковые мины на случай, если американские войска начнут десантную операцию.

Высадка на нематериковой части Ирана рассматривается Пентагоном в качестве одного из вариантов «последнего удара». Как рассказывают источники Axios, американские военные предлагают четыре опции решающей атаки на Исламскую Республику. Первая — это захват Харка, что практически перекроет для Тегерана финансовые поступления от нефтяного сектора. Вторая — это высадка на остров Ларак в Ормузском проливе, позволяющий контролировать ситуацию вокруг этой главной нефтяной артерии Ближнего Востока. Третья — захват трех островов, расположенных у входа в Персидский залив (Абу-Муса, Большой Томб, Малый Томб), на которые давно претендуют ОАЭ. Четвертая опция — преследование в восточной части Ормузского пролива судов, экспортирующих иранскую нефть.

Планы вторжения на иранскую островную территорию не являются секретом для Тегерана, где утверждают, что оно может быть поддержано одной из стран Персидского залива.

«По некоторым данным, враги Ирана при поддержке одной из стран региона готовят операцию по оккупации одного из иранских островов,— написал в соцсети X председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, который, как принято считать, закулисно ведет диалог с администрацией США.— Все передвижения противника находятся под контролем наших вооруженных сил». Как пояснил господин Галибаф, если США совместно с одной из аравийских стран решатся на вторжение, то «вся жизненно важная инфраструктура этой страны региона станет мишенью для беспощадных атак без каких-либо ограничений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Иран угрожает также ответить на эскалацию боевых действий закрытием Баб-эль-Мандебского пролива — стратегического маршрута, соединяющего Красное море и Аденский залив. «Если противник захочет предпринять действия на территории иранских островов или где-либо еще на нашей земле или нанести ущерб Ирану военно-морскими операциями в Персидском заливе и Оманском море, мы откроем для них другие фронты в качестве сюрприза, чтобы их действия не только не принесли им никакой пользы, но и удвоили их издержки,— заявил иранскому агентству Tasnim иранский военный источник.— Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и у Ирана есть как желание, так и возможность создать для него вполне реальную угрозу».

По сообщениям, Тегеран якобы отверг условия прекращения вооруженного конфликта, которые выдвинул на днях через посредников Вашингтон. «Иран прекратит войну, когда сам примет такое решение и когда будут выполнены его собственные условия»,— заявил источник иранского канала Press TV, знакомый с содержанием переговоров. Он подчеркнул, что иранская сторона считает запросы американской администрации чрезмерными и оторванными от реальности.

«Иранские переговорщики очень разные и странные,— написал Трамп 25 марта в соцсети Truth Social.— Они умоляют нас заключить сделку, что им и следовало бы делать, потому что они потерпели военное поражение и у них нет никаких шансов на возрождение. Тем не менее публично они заявляют, что лишь "рассматривают наше предложение". Неправильно! Им лучше поскорее взяться за дело всерьез, пока не поздно, потому что, как только это произойдет, пути назад не будет».

Не исключено, что Иран попросту не верит в серьезность намерений Трампа, пояснил изданию Israel Hayom западный дипломат.

«Вероятно, они не верят этому сигналу и думают, что Трампу все это надоест и он уйдет, но, похоже, сейчас такой вариант даже не рассматривается,— сказал источник Israel Hayom.— Что касается Белого дома, то война может продолжаться еще много недель».

Некоторые страны Персидского залива пытаются убедить администрацию президента США в необходимости отказаться от вторжения на Харк и переключиться на более значимые вещи, например уничтожение запасов баллистических ракет и пусковых установок Ирана, обращают внимание источники CNN. Как полагают эти аравийские государства, сухопутная операция на островной части Ирана может привести к массовым жертвам среди американских морских пехотинцев и спровоцировать новую волну иранских ударов по территориям стран-соседей.

По подсчетам, которые привела саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат», с начала американо-саудовской операции 28 февраля почти 83% иранских атак были направлены против государств Персидского залива, в то время как на Израиль пришлось только 17% нападений. Основной удар (свыше 2,1 тыс. ударов) приняли на себя ОАЭ, которые иранские официальные лица продолжают считать главным партнером Израиля в арабском мире. Не исключено, что возможный удар по островной части Ирана навлечет на Эмираты новые акции возмездия.

Нил Кербелов