AP узнало о планах США перебросить не менее 1 тыс. десантников на Ближний Восток

В ближайшие дни США могут перебросить по меньшей мере 1 тыс. военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники. Военнослужащие дивизии проходят подготовку по десантированию на вражескую или спорную территорию для обеспечения безопасности ключевых территорий и аэродромов, сообщили собеседники агентства.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Пентагон рассматривает возможность переброски еще 10 тыс. военнослужащих на Ближний Восток. The New York Times сообщала, что США уже начали переброску дополнительных сил. Речь шла о 2 тыс. военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.

Эти силы США могут использовать для захвата острова Харк в Иране — главного центра экспорта иранской нефти в северной части Персидского залива, пишет NYT. Всего в военной операции «Эпическая ярость», которую США начали 28 февраля против Ирана, задействовано около 50 тыс. военнослужащих из стран Ближнего Востока, Европы и Соединенных Штатов.

