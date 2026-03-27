Интерес к вторичному жилью в Краснодаре за год вырос на 9%

Интерес к вторичному жилью в Краснодаре продолжает расти: по данным платформы «Авито Недвижимость» (имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»), в феврале 2026 года в регионе было заключено 3,9 тыс. договоров купли-продажи, что на 9% выше показателя годом ранее. В целом по России объем сделок на вторичном рынке достиг 111 тыс., увеличившись на 11% к февралю 2025 года и на 45% по сравнению с январем 2026 года. Часть роста аналитики связывают с длинными праздничными каникулами, когда деловая активность традиционно снижается.

Лидерами по количеству сделок в феврале стали Московская область (8 тыс. ДКП), Москва (7,1 тыс.), Санкт-Петербург (5,3 тыс.), Свердловская область (4,4 тыс.) и Краснодарский край. Наибольший прирост активности год к году отмечался в Красноярском крае (+31%), Московской и Челябинской областях (+18%), Башкортостане (+16%) и Свердловской области (+15%). Среди пользователей платформы наибольший интерес к покупке вторичного жилья демонстрировали жители Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону и Казани.

В крупнейших городах России динамика по сравнению с прошлым годом была разнообразной: Красноярск (+18%), Омск (+17%), Екатеринбург (+11%), Краснодар (+9%), Челябинск (+8%), Новосибирск (+7%), Ростов-на-Дону (+5%), Санкт-Петербург и Москва (+3% в каждом), Нижний Новгород (+1%). Объем предложения на «Авито Недвижимости» в феврале вырос на 6% к январю, но в годовом выражении снизился на 8%. Средняя цена квадратного метра по стране увеличилась на 7% к февралю 2025 года и составила 160,6 тыс. руб., в сравнении с январем рост составил 3%.

Наиболее доступным рынком среди городов-миллионников оставались Волгоград (105 тыс. руб./кв. м), Челябинск (112 тыс.), Воронеж (114 тыс.) и Омск (115 тыс.), тогда как самые высокие средние цены фиксировались в Москве (598 тыс.) и Санкт-Петербурге (274 тыс.). В Краснодаре средняя стоимость квадратного метра составила 133 тыс. руб., в Сочи — 291 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков