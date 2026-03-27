Журова рассказала детали встречи делегации Госдумы с конгрессменами в Вашингтоне

На переговорах представителей Госдумы России с членами Конгресса США обсуждалось возобновление прямого авиасообщения между странами, визовый вопрос и возвращение России на Олимпийские игры. Об этом сообщила депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Светлана Журова.

Госпожа Журова добавила, что на встрече обсуждалось возобновление студенческих обменов, а также гуманитарное и культурное сотрудничество России и США. «Они (американские конгрессмены.—“Ъ”) высказали свою позицию и при этом готовы к диалогу»,— рассказала депутат.

Переговоры российской и американской сторон прошли 26 марта в Вашингтоне. Источник «Ъ» в нижней палате рассказал, что в состав делегации также вошли Вячеслав Никонов (ЕР), Борис Чернышов (ЛДПР), Владимир Исаков (КПРФ) и Михаил Делягин («Справедливая Россия»). 27 марта делегация посетит Совет национальной безопасности — консультативный орган при президенте США.