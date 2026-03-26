Посол РФ: переговоры представителей ГД с членами конгресса США прошли успешно

Переговоры представителей Госдумы с членами конгресса США прошли успешно. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, передает «РИА Новости».

Александр Дарчиев

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») написал в своем Telegram-канале, что первая встреча с конгрессменами прошла лучше, чем он ожидал. «Восстановление межпарламентских контактов возможно. Работаем по программе дальше»,— сообщил он.

Делегация Госдумы прибыла в США 26 марта. Источник «Ъ» в нижней палате рассказал, что помимо Вячеслава Никонова в состав делегации вошли Борис Чернышов (ЛДПР), Светлана Журова (ЕР), Владимир Исаков (КПРФ) и Михаил Делягин («Справедливая Россия»). Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) назвал поездку важным «тестовым» этапом на пути восстановления российско-американского межпарламентского диалога в условиях «тотальной блокировки контактов усилиями бывшей администрации» президента США Джо Байдена.