Делегация Госдумы 27 марта посетит Совет нацбезопасности США

Делегация депутатов Госдумы, прибывшая с визитом в США, планирует завтра посетить Совет национальной безопасности — консультативный орган при президенте США. Они также должны встретиться с «большим количеством аналитиков». Об этом рассказал ТАСС участник делегации, зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин («Справедливая Россия»).

Господин Делягин также сообщил, что на переговорах с членами Конгресса США сегодня парламентарии обсуждали конфликты на Украине и в Иране. «Разговор был прямой, никаких углов не обходили», — рассказал он.

Делегация Госдумы прибыла в США 26 марта. Источник «Ъ» в нижней палате рассказал, что помимо Михаила Делягина в состав делегации вошли Борис Чернышов (ЛДПР), Светлана Журова (ЕР), Владимир Исаков (КПРФ) и Вячеслав Никонов («Единая Россия»). Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) назвал поездку важным «тестовым» этапом на пути восстановления российско-американского межпарламентского диалога.

Господин Никонов заявил, что первая встреча с конгрессменами прошла лучше, чем он ожидал. Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев также назвал переговоры успешными.