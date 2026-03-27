FT: ОАЭ допустили участие ВМС в операции по восстановлению судоходства в Ормузском проливе

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) уведомили США и западных партнеров о готовности задействовать военно-морские силы для восстановления судоходства в Ормузском проливе, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Американский военный корабль в Ормузском проливе

Американский военный корабль в Ормузском проливе

Страна рассматривает участие в многонациональной миссии и совместно с Бахрейном готовит проект резолюции Совета Безопасности ООН для получения мандата. При этом подчеркивается, что речь не идет «о начале войны с Ираном».

ОАЭ ведут консультации с Саудовской Аравией, рассчитывая заручиться поддержкой Эр-Рияда. Другие государства Персидского залива не приняли окончательного решения, опасаясь, что США могут резко выйти из конфликта и оставить регион один на один с Ираном.

Источники FT указывают, что страны региона могут ускорить реализацию проектов по строительству трубопроводов и железных дорог для поставок энергоресурсов по суше — в Оман или к Средиземному морю.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. Удары затронули крупнейшие города, включая Тегеран, после чего Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ответные удары по Израилю и военным объектам США на Ближнем Востоке. Иран временно ограничил судоходство через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти. Затем разрешил проход судам дружественных стран, включая Россию, Индию и Китай.

По словам президента США Дональда Трампа, Иран также пропустил 10 танкеров как «подарок», демонстрируя готовность к переговорам. The New York Times и Axios писали, что Вашингтон передал Тегерану план прекращения огня из 15 пунктов. По данным Tasnim, в ответ Иран требует остановки боевых действий, гарантий безопасности и репараций. При этом, как передает Reuters, предложенный США план в Тегеране считают несправедливым.