Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ задержала вице-мэра Сочи и двоих чиновников

Три чиновника администрации Сочи задержаны в рамках проверки на причастность к совершению противоправных действий. Об этом заявляет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным собеседника агентства, сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю задержан заместитель главы Сочи Евгений Горобец, руководитель правового департамента Роман Рябцев и начальник департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Кристина Мельникова

Новости компаний Все