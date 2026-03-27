ФСБ задержала вице-мэра Сочи и двоих чиновников

Три чиновника администрации Сочи задержаны в рамках проверки на причастность к совершению противоправных действий. Об этом заявляет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным собеседника агентства, сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю задержан заместитель главы Сочи Евгений Горобец, руководитель правового департамента Роман Рябцев и начальник департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Кристина Мельникова