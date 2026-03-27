ФСБ задержала вице-мэра Сочи и двоих чиновников
Три чиновника администрации Сочи задержаны в рамках проверки на причастность к совершению противоправных действий. Об этом заявляет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю задержан заместитель главы Сочи Евгений Горобец, руководитель правового департамента Роман Рябцев и начальник департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.