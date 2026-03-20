Спиртное стерло границы

В январе—феврале 2026 года розничные продажи Bacardi и Pernod Ricard в России увеличились на 21,6% и 35,4% год к году соответственно. При этом общий спрос на спиртное снижается, а результаты российских производителей выглядят более скромно. Дополнительный спрос зарубежный алкоголь получил за счет развития продаж по параллельному импорту и локализации производства отдельных брендов в России.

В январе—феврале 2026 года продажи спиртного Bacardi в российской рознице увеличились на 21,6% год к году, до 690,42 тыс. декалитров (дал), следует из имеющихся у “Ъ” данных участников алкогольного рынка. Это самый выраженный рост среди десяти крупнейших игроков. Заметно увеличились продажи и у другой зарубежной компании — Pernod Ricard. В январе—феврале 2026 года они прибавили 35,4%, до 301,07 тыс. дал.

Рост Bacardi и Pernod Ricard в два-три раза превышает динамику российских производителей. Например, объем реализации Ladoga увеличился на 13,8%, до 1,03 млн дал, «Объединенных пензенских водочных заводов» — на 11,4%, до 800,26 тыс. дал, «Татспиртпрома» — на 10,1%, до 2,01 млн дал. В целом продажи крепкого спиртного в России в январе—феврале просели на 1,1%, до 31,71 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Bacardi — крупный международный производитель алкоголя, зарегистрированный на Бермудских островах. Pernod Ricard — французский производитель и дистрибутор алкогольной продукции. Обе компании ранее пересмотрели свое присутствие в России. Bacardi в 2022 году объявила о приостановке экспорта международных брендов и инвестиций в маркетинг, Pernod Ricard прекратила все поставки в 2023 году.

Но, несмотря на ограниченное присутствие Pernod Ricard и Bacardi в России, в 2025 году интерес к их продукции начал резко расти. Согласно рейтингу A.List, розничные продажи виски Dewar’s за весь прошлый год увеличились на 38,8%, водки Grey Goose — почти в четыре раза, а джина Bombay Sapphire — более чем в четыре с половиной раза. Все эти бренды — в портфеле Bacardi. Среди марок Pernod Ricard самыми растущими стали виски Ballantine’s и Jameson, чьи продажи выросли на 58,6% и 32% соответственно.

Эту тенденцию президент Ladoga Вениамин Грабар связывает с общим увеличением спроса в категории виски. Из-за высокой конкуренции и формирования стоков продукция реализуется с минимальной наценкой, считает он. Одновременно российским виски, по мнению эксперта, все сложнее конкурировать с импортными из-за увеличения минимальных розничных цен, акцизов и появления новых стандартов производства. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский говорит, что Jameson, Ballantine’s, Chivas Regal входят в число наиболее востребованных брендов в категории у российских ритейлеров.

Сергей Студенников, основатель «Красного & Белого», 19 ноября 2024 года в интервью РБК: «Покупателю импортная история практически не нужна, за исключением каких-то премиальных брендов».

Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов замечает, что некоторые бренды Pernod Ricard и Bacardi сейчас укрепляют позиции в условиях общего сокращения в России ассортимента импортного алкоголя. До 2022 года в страну, по его словам, поставлялось около 1 тыс. зарубежных брендов крепкого спиртного. Но за последние несколько лет их число сократилось в десятки раз. Многие поставки при этом осуществляются в рамках параллельного импорта.

На рост продаж продукции Bacardi и Pernod Ricard повлияла и локализация некоторых марок компаний. В 2023 году Тульский винокуренный завод 1911 начал выпуск по лицензии принадлежащего Bacardi виски Oakheart. Весной этого года «Алвиса» планирует запустить производство Martini на контрактной основе. Андрей Московский считает, что для Bacardi российский рынок остается важным.

Зарубежные производители алкоголя часто сами способствуют организации поставок в Россию (см. “Ъ” от 9 февраля). Это может быть продиктовано в том числе падающим спросом на алкоголь в мире. Как сообщала Financial Times, к началу 2026 года на складах крупнейших компаний, включая Pernod Ricard, Diageo и Campari, скопились нераспроданные запасы продукции на сумму около $22 млрд.

Российские производители, впрочем, рассчитывают, что растущая популярность зарубежного алкоголя в России — временное явление. Спрос на него уже достиг потолка, говорит Александр Гревцов. Вениамин Грабар не исключает, что власти примут решение о дополнительном повышении пошлин на импортную продукцию. Хотя локализация производства поможет нивелировать влияние этого риска, способствуя росту продаж, отмечает господин Московский.

Владимир Комаров