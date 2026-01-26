Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Премиум выдыхается

Количество алкомаркетов за 2025 год сократилось на 7%

В 2025 году в городах-миллионниках количество алкомаркетов сократилось на 7%, примерно до 14,3 тыс. точек. Главные причины этого заключаются в сужении ассортимента и падении спроса на нишевые премиальные алкогольные бренды, что лишает специализированные магазины конкурентных преимуществ перед федеральным ритейлом, говорят эксперты. Дополнительное давление оказывают рост издержек, а также ужесточение региональных ограничений на торговлю алкоголем.

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Как следует из данных геосервиса 2ГИС, по итогам 2025 года количество алкомаркетов в городах-миллионниках (16 городов) сократилось на 7%. На начало января 2026 года действует около 14,3 тыс. таких магазинов. При этом еще в 2024 году наблюдался рост открытия алкомаркетов — на 2%, до 15,3 тыс. точек, следует из подсчетов 2ГИС. Крупнейшие сети фиксируют существенное замедление темпов роста бизнеса. Из раскрытия операционных результатов сети алкомаркетов «Винлаб» следует, что в 2025 году количество магазинов сети выросло всего на 7%, хотя в 2024 году был рост на 23%.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин также отмечает, что новые торговые точки стали реже открываться, а старые — чаще закрываться.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский говорит, что заметная часть сокращения числа специализированных алкогольных магазинов приходится на винные бутики. По его мнению, это связано с тем, что их ассортимент в последнее время резко сузился, а сама идея «редкой полки», когда дистрибуция направлена на эксклюзивную продукцию, которой нет в супермаркетах, теряет ценность для покупателя.

Александр Липилин поясняет, что в первую очередь это связано с трансформацией рынка вина, вызванной увеличением налогов. Повышение акцизов и других расходов привело к росту себестоимости для всех участников цепочки — сначала для импортеров, а затем и для магазинов, поясняет он. Так, пошлины на вино резко повысили в два этапа: в августе 2023 года они выросли с 12,5% до 20%, а в августе 2024 года — до 25%, но не менее $2 за 1 литр. С сентября 2024 года ставку подняли и на алкоголь крепостью свыше 9% из недружественных стран — до 20%, но не менее €3 за 1 литр. В ответ на рост расходов, продолжает господин Липилин, магазины оптимизируют ассортимент: сокращают количество позиций и число поставщиков. В результате ассортимент становится почти одинаковым у всех, констатирует эксперт.

Спрос на нишевые позиции снижается, а рынок все больше концентрируется вокруг ограниченного набора проверенных брендов, констатирует Андрей Московский.

Так, в прошлом году доля топ-15 самых востребованных водочных брендов в структуре продаж впервые превысила 50% (см. “Ъ” от 31 октября 2025 года). В таких условиях небольшим магазинам тяжело конкурировать с федеральным ритейлом: в сетях и так представлены самые востребованные импортные позиции, а цена там зачастую ниже. Причем крупные розничные сети могут продавать импорт дешевле, компенсируя прибыль за счет российского алкоголя и других товаров, констатирует господин Московский.

Другим значимым фактором становятся региональные ограничения на торговлю алкоголем, которые постепенно вводились в течение 2025 года, отмечает Андрей Московский.

На закрытие торговых точек также влияет рост общих издержек —индексация зарплат, повышение налоговой нагрузки и прочие расходы, заключает он. Сейчас в целом бизнес не склонен вкладываться в алкогольные магазины или заведения. Например, как ранее сообщал “Ъ”, снизился интерес франчайзи к покупке франшиз пивных магазинов и маркетбаров: по итогу половины 2025 года количество оставленных заявок на такой бизнес сократилось на 42%.

Александр Липилин ожидает, что 2026 год станет сложным для рынка алкоголя в целом и винного сегмента в особенности, поскольку акцизы вновь значительно возросли. С начала 2026 года акциз на алкоголь крепче 18% был повышен на 11,4%, до 824 руб. за 1 литр безводного спирта. Это неизбежно приведет к дальнейшему закрытию алкомагазинов, заключает господин Липилин.

Владимир Комаров

Трезвенники во власти и бизнесе

10 октября 2017 года основатель сети «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал пост: «7 вещей, от которых я отказался много лет назад». На первом месте в списке был алкоголь

10 октября 2017 года основатель сети «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал пост: «7 вещей, от которых я отказался много лет назад». На первом месте в списке был алкоголь

Фото: TechCrunch

Скончавшийся в апреле 2022 года основатель ЛДПР Владимир Жириновский в последние годы часто призывал вести здоровый образ жизни: «Нужно всячески пропагандировать не употреблять алкоголь, и тогда жизнь будет лучше. На моем 70-летии не было ни алкоголя, ни застолья, ни одной сигареты, и закончилось все в 7 часов вечера, без потасовок»

Скончавшийся в апреле 2022 года основатель ЛДПР Владимир Жириновский в последние годы часто призывал вести здоровый образ жизни: «Нужно всячески пропагандировать не употреблять алкоголь, и тогда жизнь будет лучше. На моем 70-летии не было ни алкоголя, ни застолья, ни одной сигареты, и закончилось все в 7 часов вечера, без потасовок»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

43-й президент США Джордж Буш-младший в 2008 году в интервью ABC рассказал, что победил вредную привычку: «Я не был ползающим на коленях пьяницей, но это было соревнование, и в конце концов я решил, что оно того не стоит. Это было непросто, но я бросил пить. Благодаря этому я стал лучше»

43-й президент США Джордж Буш-младший в 2008 году в интервью ABC рассказал, что победил вредную привычку: «Я не был ползающим на коленях пьяницей, но это было соревнование, и в конце концов я решил, что оно того не стоит. Это было непросто, но я бросил пить. Благодаря этому я стал лучше»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова  /  купить фото

45-й президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Post 9 августа 2019 года рассказал, что не пьет. «Я решил не пить из-за Фреда, моего брата. Он был красавчиком. Я видел, что алкоголь делает с его телом. Так что я не пьющий, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт»

45-й президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Post 9 августа 2019 года рассказал, что не пьет. «Я решил не пить из-за Фреда, моего брата. Он был красавчиком. Я видел, что алкоголь делает с его телом. Так что я не пьющий, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт»

Фото: Reuters / Jonathan Ernst

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что является трезвенником. «Я не пью и вам не советую»,— отметил он

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что является трезвенником. «Я не пью и вам не советую»,— отметил он

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко/Pool  /  купить фото

В августе 2020 года основатель сети лапшичных «Воккер» Алексей Гисак рассказал в интервью Reminder Media, как боролся с алкоголизмом: «Спиртное я не пью больше года. Знакомых медиков это поражает: раньше ни лекарства, ни психотерапия не давали в моем случае такого результата. Я продолжаю работать над собой»

В августе 2020 года основатель сети лапшичных «Воккер» Алексей Гисак рассказал в интервью Reminder Media, как боролся с алкоголизмом: «Спиртное я не пью больше года. Знакомых медиков это поражает: раньше ни лекарства, ни психотерапия не давали в моем случае такого результата. Я продолжаю работать над собой»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гурко  /  купить фото

В марте 2020 года ресторатор Владимир Перельман рассказал в интервью Forbes: «Я не пью уже два года алкоголь совсем. И несколько раз у меня было желание взять и обнулиться как следует. Но я представил, насколько я буду жалко выглядеть. Если бы я пил, я пил бы водку. Водку с селедкой. И пил бы ее как настоящий русский человек, до победного, прямо бескомпромиссно. Выпить я могу очень много, организм у меня очень чистый. И я представил, как я выпиваю литр водки, превращаюсь в апокалипсическую свинью»

В марте 2020 года ресторатор Владимир Перельман рассказал в интервью Forbes: «Я не пью уже два года алкоголь совсем. И несколько раз у меня было желание взять и обнулиться как следует. Но я представил, насколько я буду жалко выглядеть. Если бы я пил, я пил бы водку. Водку с селедкой. И пил бы ее как настоящий русский человек, до победного, прямо бескомпромиссно. Выпить я могу очень много, организм у меня очень чистый. И я представил, как я выпиваю литр водки, превращаюсь в апокалипсическую свинью»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Соавтор биографической книги «Абрамович: миллиардер из ниоткуда» Крис Хатчинс утверждает, что миллиардер Роман Абрамович «не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни и абсолютно беспощаден в делах»

Соавтор биографической книги «Абрамович: миллиардер из ниоткуда» Крис Хатчинс утверждает, что миллиардер Роман Абрамович «не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни и абсолютно беспощаден в делах»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Девиз миллиардера Уоррена Баффета: «Самая важная инвестиция — это инвестиция в себя». Под этим он подразумевает заботу о своем здоровье. Бизнесмен не пьет алкоголь (попробовал однажды в молодости и ему не понравилось), не курит, но любит колу и бургеры

Девиз миллиардера Уоррена Баффета: «Самая важная инвестиция — это инвестиция в себя». Под этим он подразумевает заботу о своем здоровье. Бизнесмен не пьет алкоголь (попробовал однажды в молодости и ему не понравилось), не курит, но любит колу и бургеры

Фото: Reuters

В декабре 2019 года на тот момент кандидат в президенты США Джо Байден прошел медицинское обследование. В отчете доктор Кевин О&#39;Коннор написал, что политик «не курит, не употребляет алкоголь и регулярно занимается спортом»

В декабре 2019 года на тот момент кандидат в президенты США Джо Байден прошел медицинское обследование. В отчете доктор Кевин О'Коннор написал, что политик «не курит, не употребляет алкоголь и регулярно занимается спортом»

Фото: Reuters

Богатейший человек планеты сооснователь Oracle Ларри Эллисон также избегает любых веществ, изменяющих сознание &lt;BR>«Я не против тех, кто пьет. Я не против тех, кто балуется наркотиками. Если это то, чего они хотят, то бог с ними, это не мое дело. Но лично я так не могу»

Богатейший человек планеты сооснователь Oracle Ларри Эллисон также избегает любых веществ, изменяющих сознание
«Я не против тех, кто пьет. Я не против тех, кто балуется наркотиками. Если это то, чего они хотят, то бог с ними, это не мое дело. Но лично я так не могу»

Фото: Evan Vucci / AP

Губернатор Вологодской области известен своей борьбой с алкоголем. В возглавляемом им регионе розничная продажа алкоголя в будние дни разрешена только с 12:00 до 14:00. Сам политик в марте 2025 года заявил: «Я 10 лет вообще ни в каком виде ни легкие, ни крепкие напитки себе не позволял. За это время у меня три дочери родились, потом четвертая дочка. Да и сейчас в этом смысла не вижу и не рекомендовал бы»

Губернатор Вологодской области известен своей борьбой с алкоголем. В возглавляемом им регионе розничная продажа алкоголя в будние дни разрешена только с 12:00 до 14:00. Сам политик в марте 2025 года заявил: «Я 10 лет вообще ни в каком виде ни легкие, ни крепкие напитки себе не позволял. За это время у меня три дочери родились, потом четвертая дочка. Да и сейчас в этом смысла не вижу и не рекомендовал бы»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

