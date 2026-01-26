Премиум выдыхается

В 2025 году в городах-миллионниках количество алкомаркетов сократилось на 7%, примерно до 14,3 тыс. точек. Главные причины этого заключаются в сужении ассортимента и падении спроса на нишевые премиальные алкогольные бренды, что лишает специализированные магазины конкурентных преимуществ перед федеральным ритейлом, говорят эксперты. Дополнительное давление оказывают рост издержек, а также ужесточение региональных ограничений на торговлю алкоголем.

Как следует из данных геосервиса 2ГИС, по итогам 2025 года количество алкомаркетов в городах-миллионниках (16 городов) сократилось на 7%. На начало января 2026 года действует около 14,3 тыс. таких магазинов. При этом еще в 2024 году наблюдался рост открытия алкомаркетов — на 2%, до 15,3 тыс. точек, следует из подсчетов 2ГИС. Крупнейшие сети фиксируют существенное замедление темпов роста бизнеса. Из раскрытия операционных результатов сети алкомаркетов «Винлаб» следует, что в 2025 году количество магазинов сети выросло всего на 7%, хотя в 2024 году был рост на 23%.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин также отмечает, что новые торговые точки стали реже открываться, а старые — чаще закрываться.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский говорит, что заметная часть сокращения числа специализированных алкогольных магазинов приходится на винные бутики. По его мнению, это связано с тем, что их ассортимент в последнее время резко сузился, а сама идея «редкой полки», когда дистрибуция направлена на эксклюзивную продукцию, которой нет в супермаркетах, теряет ценность для покупателя.

Александр Липилин поясняет, что в первую очередь это связано с трансформацией рынка вина, вызванной увеличением налогов. Повышение акцизов и других расходов привело к росту себестоимости для всех участников цепочки — сначала для импортеров, а затем и для магазинов, поясняет он. Так, пошлины на вино резко повысили в два этапа: в августе 2023 года они выросли с 12,5% до 20%, а в августе 2024 года — до 25%, но не менее $2 за 1 литр. С сентября 2024 года ставку подняли и на алкоголь крепостью свыше 9% из недружественных стран — до 20%, но не менее €3 за 1 литр. В ответ на рост расходов, продолжает господин Липилин, магазины оптимизируют ассортимент: сокращают количество позиций и число поставщиков. В результате ассортимент становится почти одинаковым у всех, констатирует эксперт.

Спрос на нишевые позиции снижается, а рынок все больше концентрируется вокруг ограниченного набора проверенных брендов, констатирует Андрей Московский.

Так, в прошлом году доля топ-15 самых востребованных водочных брендов в структуре продаж впервые превысила 50% (см. “Ъ” от 31 октября 2025 года). В таких условиях небольшим магазинам тяжело конкурировать с федеральным ритейлом: в сетях и так представлены самые востребованные импортные позиции, а цена там зачастую ниже. Причем крупные розничные сети могут продавать импорт дешевле, компенсируя прибыль за счет российского алкоголя и других товаров, констатирует господин Московский.

Другим значимым фактором становятся региональные ограничения на торговлю алкоголем, которые постепенно вводились в течение 2025 года, отмечает Андрей Московский.

На закрытие торговых точек также влияет рост общих издержек —индексация зарплат, повышение налоговой нагрузки и прочие расходы, заключает он. Сейчас в целом бизнес не склонен вкладываться в алкогольные магазины или заведения. Например, как ранее сообщал “Ъ”, снизился интерес франчайзи к покупке франшиз пивных магазинов и маркетбаров: по итогу половины 2025 года количество оставленных заявок на такой бизнес сократилось на 42%.

Александр Липилин ожидает, что 2026 год станет сложным для рынка алкоголя в целом и винного сегмента в особенности, поскольку акцизы вновь значительно возросли. С начала 2026 года акциз на алкоголь крепче 18% был повышен на 11,4%, до 824 руб. за 1 литр безводного спирта. Это неизбежно приведет к дальнейшему закрытию алкомагазинов, заключает господин Липилин.

Владимир Комаров