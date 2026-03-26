Власти Кубани смогут готовить генпланы и ПЗЗ без общественных обсуждений

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 78-й сессии приняли поправки в краевой Градостроительный кодекс. Законопроект был внесен губернатором Вениамином Кондратьевым и предусматривает расширение полномочий администрации региона в сфере подготовки градостроительной документации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заместитель руководителя краевого департамента по архитектуре и градостроительству Евгений Кривошеев напомнил, что изменения в федеральный Градостроительный кодекс позволили регионам определять случаи подготовки отдельных видов проектной документации без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. К таким проектам относятся генеральные планы, правила землепользования и застройки поселений, муниципальных и городских округов, а также проекты изменений в документы местного самоуправления. Принятый законопроект дает аналогичные полномочия администрации Кубани.

Председатель Заксобрания Юрий Бурлачко заявил, что поправки упростят процедуру разработки нормативных актов в области градостроительства, позволят органам местного самоуправления эффективнее решать вопросы местного значения и при этом не снизят темпы жилищного, социального и промышленного строительства.

