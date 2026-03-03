Суд на Кубани признал жителя Адыгеи виновным в половых преступлениях

Октябрьский районный суд Краснодара признал 75-летнего жителя Адыгеи Асланчерия Барчо виновным в половых преступлениях против несовершеннолетней. Приговор пока не вступил в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд в понедельник признал фигуранта виновным в незаконных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), а также развратных действиях в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ч. 2 ст. 135 УК РФ). По имеющимся данным, одной из девочек на момент инцидента было 13 лет, а другой — девять.

Путем частичного сложения наказаний суд приговорил его к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии с ограничением свободы на 1 год, в течение которого на нем будет лежать ряд запретов. Суд зачел ему в назначенный срок время, проведенное в СИЗО с июля 2023 года, в результате чего срок лишения свободы велел считать отбытым. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

Приговор пока не вступил в силу, он может быть обжалован в течение 15 дней.

Согласно данным, которыми располагает «Ъ-Кубань», Барчо пока не обжаловал приговор, а вот прокуратура уже подала на него апелляцию.

Андрей Петров