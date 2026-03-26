С начала года над Краснодарским краем сбили более тысячи беспилотников

Над территорией Краснодарского края (не считая Черного и Азовского морей) с начала 2026 года сбили как минимум 1 025 украинских беспилотных летательных аппаратов. Данные собрал «Ъ-Кубань» на основе опубликованных Минобороны РФ сводок об атаках ВСУ на регионы РФ с 1 января по 26 марта.

Больше всего беспилотников над Кубанью сбили в марте – как минимум 468 (здесь и далее не считая сводок Минобороны, в которых говорится об уничтожении БПЛА над несколькими регионами РФ, включая Краснодарский край, но не указано конкретное число уничтоженных над территорией того или иного субъекта дронов). Самым сложным днем стало 18 марта, когда в течение суток над Кубанью сбили сразу 76 БПЛА (42 в течение ночи, затем 34 с 7:00 до 20:00). Меньше всего дронов в марте сбили 16 числа – один. Край подвергался атакам БПЛА в марте суммарно 18 дней.

В январе над Краснодарским краем уничтожили по меньшей мере 262 украинских беспилотника. Больше всего дронов – 58 – сбили 21 января. В январе край атаковали суммарно 15 дней.

В феврале над Кубанью уничтожили как минимум 295 БПЛА. Больше всего дронов сбили 5 февраля – 36. Как и в марте, Краснодарский край находился под атакой беспилотников 18 дней.

Вячеслав Рыжков