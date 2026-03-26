На Кубани обсуждают использование технологий искусственного увеличения осадков

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на 78-м очередном пленарном заседании седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность применения технологий искусственного увеличения осадков. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, инициатива направлена на снижение рисков для агропромышленного комплекса, существенно зависящего от погодных условий.

По данным краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, разработка законопроекта обусловлена повторяющимися в последние годы явлениями атмосферной и почвенной засухи. Наиболее ощутимые последствия аграрии испытали в 2025 году: из-за длительного отсутствия осадков на значительных площадях были утрачены посевы озимых и яровых культур.

Председатель заксобрания Юрий Бурлачко, комментируя инициативу, отметил, что высокая зависимость регионального АПК от метеорологических факторов требует корректировки подходов к мероприятиям в сфере гидрометеорологии и смежных отраслей. По его словам, предлагаемые меры рассматриваются как инструмент предотвращения существенных потерь урожая и снижения качества сельхозпродукции, а также минимизации связанных с этим бюджетных рисков.

Господин Бурлачко добавил, что внедрение современных технологий и научных разработок в аграрной сфере позволяет повышать устойчивость отрасли к неблагоприятным факторам и сглаживать влияние погодных аномалий. Законопроект, как ожидается, будет доработан ко второму чтению с учетом поступивших замечаний и предложений.

