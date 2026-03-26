На потребу рынку

Краснодарский край, Ростовская область и Ставрополье входят в десятку регионов России с самыми высокими оборотами розничных сетей в стране. Рост показателей год году варьируется от 4 до 5% в зависимости от региона. Эксперты объясняют это общим восстановлением потребительской активности и региональными особенностями южных регионов, связанными с туристической составляющей. По словам ритейлеров, конкуренция торговых сетей требует развития новых форматов магазинов и их насыщения, а тренд на фудхоллы и продажу готовой еды — соответствует общему потребительскому тренду на рациональность и экономию времени.

В 2025 году на юге России рост потребительской активности был выше, чем в среднем по стране. Об этом свидетельствуют данные Южного ГУ Банка России. В то же время, как говорится в февральском выпуске доклада ЦБ РФ «Региональная экономика», ситуация в разных сегментах потребления оставалась неоднородной: с одной стороны, в условиях высоких ставок в экономике жители сохраняли сберегательную модель поведения, с другой — высокий спрос наблюдался в туристической сфере, а возобновление работы аэропортов в Геленджике и Краснодаре дополнительно стимулировало потребление транспортных услуг.

Начальник экономического управления Южного ГУ Банка России Елена Кравченко уверена, что рост потребительской активности в Краснодарском крае во многом поддерживали и разовые факторы. В декабре минувшего года, по ее словам, значительно выросли выдачи жилищных кредитов перед изменением условий ипотечной семейной программы с господдержкой, а в преддверии повышения утильсбора во втором полугодии увеличились продажи автомобилей.

«Частично на рост потребления в конце года повлияло предстоящее повышение НДС. В результате досрочно реализовался спрос на крупные покупки, которые люди стремились сделать до ожидаемого повышения цен. Такие всплески не являются устойчивой тенденцией. Уже в ближайшие месяцы мы ожидаем более сдержанного роста потребительской активности. Об этом также свидетельствуют опросы бизнеса в январе и феврале»,— прокомментировала госпожа Кравченко.

Три кита южного ритейла

В общероссийском рейтинге по объему оборота торговых сетей Краснодарский край занял по итогам 2025 года четвертое место. Это почти 930 млрд руб., что составляет 4,3% от общероссийского оборота. В лидерах рейтинга: Москва (2,8 трлн руб., доля торговых сетей — 35,6%), Московская область (2,2 трлн руб., 46,2%) и Санкт-Петербург (1,3 трлн руб., 43,1%).

По информации регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, доля торговых сетей в экономике Кубани составила 29,8%, что ниже среднероссийского показателя (35,3%). По словам руководителя ведомства Романа Куринного, это свидетельствует о здоровой конкуренции, что обеспечивает устойчивость рынка в целом.

«В регионе сформировалась оптимальная торговая система, где каждый участник рынка находит свою нишу и успешно развивается. Многоуровневая структура ритейла, включающая крупные торговые центры, сетевые магазины, небольшие локальные объекты и традиционные рынки, создает естественный барьер для монополизации рынка»,— отметил господин Куринный.

По информации департамента потребительского рынка Ростовской области, в 2025 году оборот розничной торговли на Дону вырос на 4,7% по сравнению с предыдущим годом и превысил 2 трлн руб. (аналогичный показатель роста оборота по стране — 2,6%).

Как отмечает директор департамента потребрынка РО Ирина Гелас, в структуре оборота розничной торговли на долю пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий приходилось 53%. Такой продукции было продано на сумму 1 трлн руб. На долю непродовольственных товаров приходится 47%. Сумма от их реализации составила 960,5 млрд руб.

«Ключевым трендом сферы потребительского рынка остается стремительное развитие торговли через интернет. Пока еще уточняются цифры за последний квартал 2025 года, но за три квартала прошлого года оборот розничной торговли товарами, проданными через интернет, в Ростовской области составил 134,2 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля онлайн-продаж в розничном товарообороте составила 8,9%»,— говорит госпожа Гелас.

В 2025 году в Ставропольском крае оборот розничной торговли достиг 1 трлн руб. Это на 4,9% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в минэкономразвития региона. За указанный период производители реализовали пищевые продукты на сумму 455 млрд руб. Это на 3% больше, чем годом ранее. Сумма непродовольственных товаров составила 546 млрд руб. Это на 6,4% больше предыдущего периода.

Удобство и экономия времени

Территориальный директор сети гипермаркетов «О’Кей» Атаджан Джораев подтверждает высокую динамику трафика в южных регионах. Это, по его мнению, связано прежде всего с восстановлением активности торговых центров: в конце 2024 — начале 2025 года в них вернулись крупные бренды, что усилило покупательский поток. Кроме того, говорит эксперт, на юге сохраняется устойчивая модель семейного посещения гипермаркетов — для многих это не только покупки, но и часть досуга.

Как отмечают в Южном ГУ Банка России, в прошлом году в Краснодарском крае заметно уменьшился спрос на товары для дома и ремонта. По словам Атаджана Джораева, это общий тренд и связан он в первую очередь с изменением потребительского поведения: теперь покупки распределяются между гипермаркетами, специализированными магазинами и маркетплейсами. «Если ранее покупатель чаще выбирал один канал, то сегодня он комбинирует форматы в зависимости от задачи, цены и удобства. Это формирует более конкурентную среду и требует гибкой ассортиментной политики»,— говорит господин Джораев.

Ключевыми трендами ритейла на начало 2026 года остаются запросы покупателей на локальность, удобство покупок и экономию времени, а также высокое качество по разумной цене, рассказали «Review. Юг России» в пресс-службе сети магазинов «Магнит». При этом, как уточняют в ритейлере, дополнительные сервисы — технологические и продуктовые — воспринимаются как неотъемлемая составляющая современного магазина все большим количеством потребителей, в том числе в небольших населенных пунктах. «Сохраняется устойчивый рост спроса на готовую еду, продолжается экспансия онлайн-каналов продаж»,— говорят в «Магните».

В пресс-службе X5 отмечают, что сегодня, с учетом охлаждения экономики, можно наблюдать замедление роста рынка продовольственной розницы. Потребитель, по наблюдениям ритейлера, сохраняет сберегательную модель потребления и стремится к рациональным тратам. «"Чижик", как дискаунтер нового формата, является одним из тех магазинов, куда идет переток покупателей по причине более рационального отношения потребителей к распределению финансов»,— говорят в Х5.

По словам Атаджана Джораева, на сегодняшний день есть три устойчивых направления ритейла. Во-первых, это товары для здорового образа жизни. «Покупатели стали внимательнее относиться к составу продуктов и балансу рациона, что поддерживает спрос на соответствующие категории, включая спортивное питание»,— говорит эксперт.

Во-вторых, это готовая еда. Сегмент, по словам территориального директора сети гипермаркетов, демонстрирует активную динамику.

«В феврале в Краснодарском крае рост продаж готовой продукции составил более 50%. Это отражает запрос на экономию времени и удобство»,— говорит господин Джораев.

В-третьих, расширение ассортимента напитков и развитие международных категорий, в том числе азиатских товаров. «Мы усиливаем предложение за счет локальных производителей и партнеров из дружественных стран, а также развиваем отдельные зоны с азиатской продукцией. Интерес к этой категории устойчиво растет: покупатели активно пробуют новые вкусы, соусы, снеки и напитки, что формирует дополнительный трафик и расширяет структуру среднего чека»,— говорит Атаджан Джораев.

Ритейлеры тестируют форматы

Атаджан Джораев отмечает, что сеть «О’Кей» развивает собственные торговые марки, увеличивает долю локальных поставщиков и внедряет внутриформатные решения — тематические корнеры и формат shop-in-shop. Это, по словам эксперта, усиливает привлекательность торгового пространства и повышает вовлеченность покупателей. Участник рынка уверен, что современная розница развивается в модели гибридного потребления. Покупатель, по его словам, ценит удобство, скорость и при этом ожидает высокого качества и широкого ассортимента.

«Крупные гипермаркеты демонстрируют устойчивый спрос за счет сильной ассортиментной матрицы, акцента на свежие продукты, локальных поставщиков и расширенных категорий. Гипермаркет остается форматом комплексной закупки: покупатель может закрыть сразу несколько потребностей — от продуктов и готовой еды до одежды и товаров для дома. В нашей сети дополнительный интерес формируется за счет социальных программ, единой системы скидок для пенсионеров, а также гибкой промополитики и оперативной реакции на рыночные изменения»,— говорит господин Джораев.

В X5 отмечают, что сильная сторона ритейлера сегодня — это диверсификация бизнеса. У сети магазинов, например, есть самые разные форматы: «Чижик» — базовая корзина самых востребованных товаров, «Пятерочка» — основные товары для удовлетворения ежедневных потребностей, «Перекресток» — более широкий ассортимент, в том числе уникальные товары.

«Эти форматы не исключают друг друга: один и тот же человек может покупать бакалейные товары в "Чижике", фрукты, овощи или бытовую химию в "Пятерочке", а в "Перекресток" заходить, чтобы купить продукты для семейного обеда в выходные. На фоне текущей ситуации Х5 сохраняет стабильность, продолжая показывать рост и сохраняя лидерство во всех форматах присутствия — магазинах у дома, супермаркетах, жестких дискаунтерах и в e-grocery»,— говорят в пресс-службе ритейлера.

В «Магните» также рассказали, что все тренды рынка находят отражение в развитии форматов сети магазинов. Гипермаркеты, в частности, делают акцент на дополнительные сервисы и новый покупательский опыт. Продолжается масштабирование роботизированных технологий.

Также «Магнит» стал первым ритейлером, кто начал тестировать технологию цифровой идентификации с помощью мессенджера MAX на кассах самообслуживания (КСО).

«В прошлом году это решение было внедрено во всех магазинах "Магнит" с КСО, где это технически возможно,— для верификации возраста потребителей при покупке определенных товаров. В этом году мы продолжили расширять область применения этой технологии: в феврале во всех магазинах с КСО появился функционал подтверждения статуса пенсионера для получения социальных скидок. В настоящее время "Магнит" прорабатывает возможность запуска этого сервиса для других категорий населения, которые могут получать скидки в магазинах розничной сети,— студентов и многодетных семей»,— говорят в пресс-службе ритейлера.

Одним из основных вызовов для многих отраслей, включая ритейл, по словам представителей «Магнита», остается нехватка линейного персонала. Компания решает эту проблему с помощью автоматизации, внедрения технологий в рознице и логистике, расширения целевой аудитории кандидатов. «Например, мы расширяем воронку кандидатов и активно принимаем на работу в розницу подростков с 14 лет и людей старше 50 лет, что позволяет закрывать позиции»,— рассказали в сети магазинов.

Готовая еда в тренде

По данным NF Group, Краснодарский край, Ростовская область и Ставрополье входят в число регионов России, где объем предложения фудхоллов варьируется от 2,5 тыс. до 100 тыс. кв. м. На карте насыщенности регионов РФ фудхоллами — эта тройка регионов единственная на всем юге России и в СКФО, где представлено предложение данного формата коммерческой недвижимости. Причем Кубань и Ставрополье входят в зону, где объем предложения начинается от 10 тыс. кв. м, Ростовская область — от 2,5 тыс. до 10 тыс. кв. м.

В консалтинговой компании сообщают, что на начало 2026 года в регионах России функционируют 53 фудхолла общей площадью 125 тыс. кв. м. За минувший год было открыто лишь семь новых объектов (против 13 в 2024 году), что, по мнению аналитиков, говорит о замедлении темпов ввода. Один из семи открытых в 2025 году фудхоллов находится в ТЦ «Парк "Ривьера"» в Сочи. Остальные — в Красноярске, Чебоксарах, Казани, Чите и Благовещенске.

Количество закрытий фудхоллов в 2025 году возросло вдвое. На 2026 год анонсировано появление пяти новых фудхоллов. В целом по стране наблюдается снижение количества анонсированных к открытию объектов, при этом они становятся более масштабными, отмечают в NF Group.

«Несмотря на снижение количества анонсированных открытий, формат фудхоллов остается привлекательным как для девелоперов, так и для потребителей. В силу насыщения рынка новые проекты становятся более крупными и концептуальными и предлагают клиентам вариативность по форматам общепита и социально-досуговым функциям. Такие фудхоллы не просто привлекают более высокий трафик, но и выполняют роль новых точек притяжения для города или района»,— комментирует региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

По словам Атаджана Джораева, в гипермаркетах «О’Кей» внутриформатные зоны, тематические корнеры и кафе-форматы усиливают потребительский опыт и делают его точкой притяжения, а не просто местом покупки. «В продовольственном ритейле в ближайший год ключевыми драйверами останутся готовая еда и расширение международного ассортимента, прежде всего азиатских товаров. Сегмент готовых решений продолжит расти на фоне запроса на экономию времени: покупатели все чаще выбирают полноценные блюда и кулинарию вместо самостоятельного приготовления. Это устойчивый тренд, особенно в городах с высокой деловой активностью»,— говорит эксперт.

Как рассказали в сети «Магнит», в прошлом году компания обновила концепт самого популярного формата — магазинов «у дома», внедрив в них предложение готовых блюд и напитков, хот-догов, блюд из фритюра, выпечки, а также кофе-пойнты и зону кафе с посадочными местами. «Особенностью таких магазинов стали раменные самообслуживания — новый для ритейла формат. В январе этого года первые раменные появились в магазинах "у дома" в Краснодаре. Также в прошлом году компания запустила новый формат магазинов ultra-convenience — с фокусом на готовую еду, кофе и снеки»,— говорят в пресс-службе ритейлера.

«Покупатель становится более рациональным»

Непродовольственный ритейл сегодня проходит этап, когда спрос становится более рациональным, а конкуренция — более качественной, считает Атаджан Джораев. В этих условиях, по мнению эксперта, ключевым преимуществом крупных сетей остается комплексное предложение: широкий ассортимент, прозрачное ценообразование, сервис и возможность совершить покупку в удобном формате.

Дальнейшее развитие отрасли ритейла господин Джораев видит в первую очередь в омниканальности. Гипермаркет, по его словам, уже не ограничивается торговым залом: покупатель может выбрать товар офлайн или онлайн с быстрой доставкой. При этом физическое присутствие дает возможность оценить качество, сравнить товары и получить консультацию.

«Во-вторых, усиливается роль персонализированных предложений. Гибкая промомодель, адресные скидки и программы лояльности позволяют формировать конкурентное ценовое предложение и повышать частоту визитов. В-третьих, ассортиментная стратегия смещается в сторону сильных брендов и востребованных soft-категорий. Коллаборации и расширение линеек, включая детскую одежду и сезонные товары, позволяют формировать полноценное предложение "все в одном месте", что остается важным преимуществом гипермаркета»,— рассказывает территориальный директор сети гипермаркетов «О’Кей».

Он также отмечает развитие международных категорий, включая азиатскую продукцию. Интерес к новым вкусам и форматам питания, по словам эксперта, сохраняется, но при этом потребитель все чаще ищет товары, которые ранее были доступны ограниченно. «Для крупных сетей это возможность формировать дополнительный трафик и дифференцировать ассортимент за счет прямых контрактов и расширения импортных линеек»,— говорит собеседник «Review. Юг России».

Эксперт считает, что в непродовольственном сегменте рынок будет развиваться умеренно, без резких колебаний. Основной фокус, по мнению Атаджана Джораева, сместится в сторону эффективности: оптимизация ассортимента, повышение оборачиваемости, развитие собственных торговых марок и точечные промоинструменты.

«Покупатель становится более рациональным, поэтому ценовое предложение и удобство покупки будут определяющими факторами. Формат крупных сетей будет эволюционировать в сторону усиления комплексности: расширение зон готовой еды, развитие тематических корнеров, интеграция онлайн- и офлайн-каналов. Гипермаркет остается сильным форматом за счет широты ассортимента, возможности совершить крупную закупку в одном месте и устойчивого уровня сервиса»,— резюмирует господин Джораев.

Дмитрий Михеенко