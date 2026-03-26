«Осторожно — женщины», «Космическая собака Лида» и матч «Черноморец» — «Ротор»

В выходные жители и гости Новороссийска могут выбрать различные варианты досуга: сходить в театр, посмотреть фильм с друзьями или поддержать любимую футбольную команду на стадионе. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Какие спектакли посетить

27 марта в 19:00 в Новороссийском городском театре покажут музыкальную комедию «Невеста из империи». Спектакль — лауреат Всероссийского фестиваля и трех театральных фестивалей профессиональных театров. «Комедия, в которой присутствует море грузинского юмора, музыка Гия Канчели, яркие персонажи и декорации, глубокий смысл о дружбе, взаимопомощи, любви и самых тонких человеческих чувствах. В спектакле песни, которые исполняют сами актеры, наполнены глубиной и яркими музыкальными красками. Интрига, которая сохраняется до последней минуты спектакля, заставит зрителя ощутить неповторимое счастье самого существования человека на земле и надежду на то, что будущее за хорошими людьми и добрыми делами. Это вечная комедия, которую можно смотреть бесконечно», — сказано в аннотации.

Стоимость билетов — 500 руб. (12+)

28 марта в 19:00 в Новороссийском городском театре состоится показ спектакля по пьесе Жана-Мари Шевре «Осторожно — женщины!».

Сюжет не сосредоточен на любовном треугольнике, а разворачивается вокруг «квадрата». Главный герой — французский художник Серж Дюбуа — влюбляется в трех разных женщин, каждая из которых для него особенна. Как мужчине справиться с такой влюбчивостью? И можно ли оправдать поиски идеала в каждой из них? Зрителей ожидает забавный и остроумный спектакль, который, несмотря на лёгкость, содержит философские размышления. Финальный монолог главного героя заставляет задуматься о его искренности и правдивости слов. На сцене также присутствует загадочный мим, чья пластика отражает «второе я» Дюбуа, то обнажая его сущность, то скрывая ее под маской.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

28 марта в 14:00 в Театре Старого Парка в Кабардинке покажут спектакль «Мой дедушка был вишней». Эту историю представит «Новый театр» из Воронежа. Показ пройдет в честь Всемирного дня театра. Спектакль по повести Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней» — это трогательная, смешная и одновременно грустная история-воспоминание о семье, о любви, о преданности, об одиночестве, о том, как мы видим и понимаем жизнь и смерть, о возможности совершить поступок, о том, что надо оставаться собой и не бояться быть смешным… После просмотра зрителей ждет встреча с создателями спектакля — можно будет обсудить постановку, задать вопросы режиссеру и актерам, поделиться впечатлениями.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (6+)

29 марта в 16:00 в Театре Старого Парка покажут спектакль «Ловушка для одинокого мужчины», поставленный по «главному хиту» Робера Тома — французского классика детективной комедии. Он написал пьесу «Восемь женщин», экранизированную Франсуа Озоном, и пьесу «Попугаиха и цыпленок», по которой был снят фильм «Ищите женщину». Его веселые криминальные истории со множеством драматических поворотов и переворотов уже больше полувека не покидают экран и сцену. «Убитый горем Даниэль Корбан ждет новостей о поисках пропавшей жены. В один прекрасный день мадам сама является домой, однако муж совсем не рад и утверждает, что это совершенно незнакомая ему женщина. Безумен ли Даниэль или окружен заговорщиками — рассудить этот спор сможет только комиссар полиции. Герои будут жарко спорить друг с другом, воровать улики, стрелять из оружия и наперегонки опустошать бокалы, чтобы немного успокоить нервы», — говорится в описании спектакля.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

Вверх

Что посмотреть в кино

Кинотеатры «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» в Мысхако предлагают широкий выбор фильмов различных жанров.

На экраны вышел приключенческо-фантастический фильм Евгения Сангаджиева под названием «Космическая собака Лида». Сюжет разворачивается в 2000 году. Собака Лида, побывавшая в космосе, вытаскивает из обычного подростка Игорька его Взрослого, который предупреждает, что через три дня отец Игорька, космонавт, взорвется на старте ракеты. Игорек, его Взрослый и Лида отправляются на Байконур с целью остановить полет, спасти отца и изменить будущее Игорька. В главных ролях фильма снялись Юлия Пересильд, Александра Бортич, Сергей Безруков и другие известные артисты.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

На экранах продолжается показ фильма «Домовенок Кузя 2». Это продолжение семейной фэнтези-комедии с участием звезд российского кинематографа. Одного из новых персонажей озвучивает Полина Гагарина.

По сюжету, домовенок Кузя продолжает жить с Наташей и ее близкими. Баба Яга, окончательно перебравшаяся в мир людей, пытается быть полезной и становится неожиданной помощницей для окружающих. Однако в их доме появляется загадочная Тихоня, что запускает новую волну волшебных и опасных событий. Всем героям предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить сказочную атмосферу. Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

Вверх

Куда сходить еще

29 марта в 16:30 на стадионе «Центральный» в Новороссийске состоится матч «Черноморец» — «Ротор». Стоимость билетов — от 400 руб. (0+) Дети до 4 лет проходят бесплатно по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места.

Вверх