Картаполов связал проект о защите арестованных за рубежом россиян с делом Бутягина

Законопроект о праве использовать вооруженные силы для защиты россиян от судебного преследования за рубежом направлен на предотвращение случаев, подобных аресту археолога Александра Бутягина в Польше. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как отметил господин Картаполов, Александр Бутягин — археолог с мировым именем, который никак не связан с военными действиями на Украине. «Его в Польше задерживают, маринуют в тюрьме и после этого собираются передавать на Украину, где ничего хорошего не ждет. Ради таких и подобных случаев необходим этот законопроект»,— подчеркнул глава думского комитета.

Господин Картаполов добавил, что у российских вооруженных сил есть средства, чтобы «гарантированно выполнить» подобную задачу, «не привлекая излишнего внимания». Однако законопроект не означает, что в подобной ситуации «сразу полетят бомбардировщики или поплывут крейсеры», заявил депутат. Он подчеркнул, что само наличие такой нормы должно стать «сдерживающим фактором».

Археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина задержали в Варшаве в декабре 2025 года, когда он направлялся из Нидерландов на Балканы. На Украине он обвиняется в проведении несанкционированных раскопок и повреждении объектов культурного наследия на территории Крыма на сумму 369 млн руб. 18 марта польский суд принял решение о допустимости экстрадиции российского ученого Александра Бутягина по запросу властей Украины.

19 марта правительство внесло в Госдуму законопроект о праве президента привлечь вооруженные силы для защиты россиян, арестованных иностранными судами. Как узнал «Ъ», речь идет о тех судах, полномочия которых определялись без участия России или которые действуют не на основе решений Совбеза ООН.

