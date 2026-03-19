В Госдуму внесли проект о защите россиян за границей с помощью армии

Правительство внесло в Госдуму законопроект о привлечении Вооруженных сил России для защиты россиян, арестованных иностранными судами. Речь идет о случаях, когда суды действуют по поручению других стран, то есть без участия России.

Законопроект разработало Минобороны. Сейчас в российском законодательстве закреплены следующие случаи применения войск за рубежом:

  • Отражение нападения на российские войска, дислоцированные за пределами России;
  • Отражение нападения на другое государство, обратившееся к России за помощью;
  • Защита российских граждан от вооруженного нападения;
  • Борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства.

Решение о применении армии для защиты арестованных за рубежом россиян принимает президент, указано в пояснительной записке.

