В Госдуму внесли проект о защите россиян за границей с помощью армии
Правительство внесло в Госдуму законопроект о привлечении Вооруженных сил России для защиты россиян, арестованных иностранными судами. Речь идет о случаях, когда суды действуют по поручению других стран, то есть без участия России.
Законопроект разработало Минобороны. Сейчас в российском законодательстве закреплены следующие случаи применения войск за рубежом:
- Отражение нападения на российские войска, дислоцированные за пределами России;
- Отражение нападения на другое государство, обратившееся к России за помощью;
- Защита российских граждан от вооруженного нападения;
- Борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства.
Решение о применении армии для защиты арестованных за рубежом россиян принимает президент, указано в пояснительной записке.
