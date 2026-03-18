Суд Варшавы постановил экстрадировать ученого Бутягина на Украину

Суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского ученого Александра Бутягина по запросу властей Украины. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале.

Фото: страница Александра Бутягина в VK

«Решение суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции — защита будет обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции»,— указано в сообщении.

Защита обратила внимание, что в материалах дела, включая заключение эксперта, на которое опирается обвинение, нет доказательств разрушения памятника, а также ничем не подтверждается сумма ущерба. «Экспертное заключение классифицирует действия Бутягина как „проведение раскопок“ и не указывает ни то, какие именно элементы объекта „Древний город Мирмекий“ Бутягин якобы уничтожил, ни то, какова была бы их стоимость…»,— сообщил Telegram-канал.

Согласно материалам обвинения, предполагаемое разрушение памятника российским ученым относится к 2014-2019 годам, то есть предельный срок давности по этому делу наступил 1 января 2024 года, следует из публикации. Обвинения, в свою очередь, были предъявлены уже в октябре 2024 года.

Адвокаты считают, что судебный процесс на Украине может не соответствовать стандартам справедливого суда, «в частности, вопрос о виновности Бутягина будет решаться без проведения элементарных следственных действий».

О задержании Александра Бутягина в Варшаве по запросу Украины стало известно 11 декабря 2025 года. Россиянина обвиняют в проведении археологических раскопок в Керчи. Украинская сторона утверждает, что ученые не согласовали работы с Киевом и повредили объект культурного наследия — ущерб оценивается в 369 млн руб.

