Иностранные суды остановят с боем

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 марта одобрила разработанный Министерством обороны законопроект о привлечении вооруженных сил РФ для защиты россиян, которые подверглись преследованию по решению иностранных или международных судов. Эксперты полагают, что речь может идти о законодательном оформлении охраны для торговых судов, однако реальных сил для регулярного конвоирования у российских военных моряков недостаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые поправки значительно расширяют возможности президента РФ по применению вооруженных сил для защиты россиян за пределами страны

Фото: Пресс-служба президента РФ Новые поправки значительно расширяют возможности президента РФ по применению вооруженных сил для защиты россиян за пределами страны

Фото: Пресс-служба президента РФ

Законопроект (есть в распоряжении “Ъ”) предполагает внесение поправок в федеральные законы «О гражданстве РФ» и «Об обороне». Статью 6 закона «О гражданстве РФ» предложено дополнить новым пунктом 3, согласно которому органы госвласти РФ по решению президента смогут принимать «необходимые меры по защите граждан РФ, которые арестованы (удерживаются), подвергаются уголовному или иному преследованию» по решениям некоторых иностранных или международных судов. Аналогичная формулировка о защите граждан от такого преследования появится и в статье 10 закона «Об обороне», где говорится о праве президента РФ применять вооруженные силы «не по их предназначению».

«Речь идет о судебных органах, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, либо же компетенция которых не основана на международных договорах России или резолюции Совета Безопасности ООН»,— пояснил “Ъ” председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В пояснительной записке авторы инициативы напоминают, что федеральный закон «О безопасности» уже предусматривает обязанность главы государства принимать меры по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными или международными органами решений, противоречащих национальным интересам или основам публичного правопорядка. Предлагаемые изменения вносятся в развитие этой нормы, говорится в документе. Какие именно ситуации могут привести к столь радикальным мерам, авторы законопроекта не уточняют.

Партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков полагает, что новая законодательная инициатива преследует сразу две цели.

Первая из них — защита россиян от уголовного преследования в других странах, особенно с учетом того, что в международном уголовном праве все большее распространение получает принцип универсальной юрисдикции, позволяющий государствам расследовать даже преступления, совершенные не на их территории. Хотя не очень понятно, как Минобороны должно защищать наших граждан, рассуждает эксперт: если речь идет о том, чтобы врываться в места их содержания и отбивать у тюремщиков, то так, наверное, еще ни одна страна в мире не действовала. США в 1980-м пытались отбить своих дипломатов, которых в Иране взяли в заложники, но эта операция провалилась, напоминает господин Рачков.

Вторая цель — законодательное оформление конвоирования или охраны торговых судов и другого транспорта, который внесен в санкционные списки, продолжает юрист: «Представим себе, что на эти суда высаживаются иностранные пограничники, арестовывают транспорт и экипажи. В этом случае наши вооруженные силы, видимо, будут вправе пресекать такие попытки, если получат соответствующий приказ от президента». В принципе ничто не мешает нашему военно-морскому флоту уже сейчас конвоировать торговые суда, но, видимо, там хотели бы получать каждый раз прямую команду от главы государства, заключает Илья Рачков.

Задержания танкеров, которые подозреваются в принадлежности к теневому флоту России, в последние месяцы действительно стали регулярными. Один из последних таких случаев произошел 6 марта, когда Швеция задержала в Балтийском море сухогруз Caffa и его капитана — гражданина РФ.

Эпизодическое привлечение боевых кораблей для охраны торговых судов не решает проблему системно, отмечает бывший заместитель командующего Северным флотом по вооружению и эксплуатации вице-адмирал в отставке Ульян Байзерт. Однако обеспечить регулярное конвоирование, по его словам, военно-морской флот сегодня физически не способен: на Балтике, например, проводку осуществляют только до датских проливов, а дальше в Атлантике суда остаются без прикрытия.

«Корвет может автономно находиться в море месяц, малый ракетный корабль — десять суток,— поясняет эксперт.— Для Атлантики этого ничтожно мало, а держать там эскадру мы сейчас не можем».

В советское время, напоминает господин Байзерт, постоянные оперативные эскадры военно-морского флота базировались в Средиземном море, Индийском и Тихом океанах, но сейчас таких сил нет: «Кораблестроение отстает от планов, а создание эскадр — это колоссальные затраты».

Особую сложность, по мнению адмирала, создает юридическая коллизия с теневым флотом: многие наши суда ходят под флагами Либерии, Панамы или Нигерии, но экипажи остаются российскими. «Арестовать могут само судно, а экипаж — только если докажут незаконные действия. Но дипломатических скандалов, как в последних случаях с нашими моряками, можно было бы избежать при работающей схеме защиты»,— добавляет Ульян Байзерт.

Анастасия Корня, Дмитрий Сотак