Депутаты ЗСК утвердили бюджет края на трехлетний период

На пленарном заседании Законодательного собрания Краснодарского края депутаты приняли изменения в бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доклад по законопроекту представил министр финансов края Александр Кнышов.

Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края

Согласно документу, расходы бюджета на 2026 год увеличиваются на 31,1 млрд руб. Дополнительные средства направляются на социальную поддержку граждан, ежемесячные выплаты педагогам в размере 5 тыс. руб., приобретение движимого имущества для муниципальных школ и детских садов, закупку учебников, капитальный ремонт учреждений здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, а также на развитие социальной и коммунальной инфраструктуры.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что бюджет сверстан с учетом перспективных задач и предусматривает увеличение программной части почти на 18 млрд руб. Основные приоритеты — развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства, общественной инфраструктуры, сети автомобильных дорог и резервирование средств на непредвиденные расходы. Господин Бурлачко подчеркнул необходимость своевременного освоения средств и системного подхода к бюджетному процессу.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил стабильное состояние экономики края на фоне внешнеэкономического давления и подчеркнул приоритетность финансового обеспечения социальных обязательств и поддержки всех категорий бизнеса. На заседании также были приняты изменения в закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Вячеслав Рыжков