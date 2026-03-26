Песков заявил о развитии ситуации на Ближнем Востоке по худшему сценарию

Ситуация на Ближнем Востоке развивается по худшему сценарию. Об этом «Вестям» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона «очень внимательно» наблюдает «за тем, что будет дальше».

Конфликт на Ближнем Востоке нужно остановить, сказал Дмитрий Песков. Россия искренне надеется, что информация о переговорах США и Ирана соответствует действительности, добавил он. «Потому что любые действия, которые могут хоть как-то поспособствовать установлению мира, они заслуживают полной поддержки»,— заявил пресс-секретарь.

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона провела переговоры с Тегераном, после которых Вашингтон ввел пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана. На следующий день в Иране заявили, что переговоров о прекращении огня не было.

По данным The New York Times и Axios, США направили Ирану план по прекращению огня, состоящий из 15 пунктов. 25 марта газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Тегеран выдвинул требования Вашингтону для продолжения переговоров, однако собеседники издания назвали их «очень высокими».

Президент США Дональд Трамп 26 марта назвал иранских переговорщиков «очень разными и странными». По его словам, они просят США заключить сделку, однако публично заявляют, что только рассматривают предложение американской стороны. Дональд Трамп также призвал Иран серьезно отнестись к урегулированию конфликта. Иначе, заявил он, «пути назад уже не будет».