Трамп пригрозил Ирану последствиями из-за несерьезного подхода к переговорам

Президент США Дональд Трамп призвал иранских переговорщиков серьезно отнестись к урегулированию конфликта, «пока не стало слишком поздно». В противном случае «пути назад уже не будет», заявил глава государства.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Иранские переговорщики очень разные и странные. Они умоляют нас заключить сделку, что им и следовало бы сделать, поскольку они были уничтожены в военном смысле и у них нет шансов на восстановление, и все же они публично заявляют, что они только рассматривают наше предложение»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

После заявления Дональда Трампа фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне подорожал на 4,31%, до $101,4 за баррель, следует из данных Investing.com.

По информации The New York Times и Axios, США направили Ирану план по прекращению боевых действий из 15 пунктов. Среди них — отказ от запасов высокообогащенного урана, усиление инспекций ООН, ограничение дальности баллистических ракет, а также сокращение поддержки прокси-сил. Тегеран счел предложение уловкой и выдвинул в ответ свои условия, сообщало Axios.

