Приставы арестовали имущество бизнесмена Галицкого на 8 млрд рублей

Судебные приставы наложили арест на недвижимость и банковские счета предпринимателя Александра Галицкого, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Общая стоимость арестованных активов составляет 8 млрд руб.

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

23 марта Тверской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил обратить в доход государства имущество бизнесмена. Речь идет о 7 млрд руб. на счетах и доме в Подмосковье.

Кроме того, суд признал экстремистским зарегистрированный в Калифорнии фонд Almaz Capital Partners, основанный бизнесменом. Причиной стала поддержка фондом Вооруженных сил Украины (ВСУ). По версии Генпрокуратуры, фонд перечислил Украине на производство боеприпасов и дронов $50 млн.

Сам господин Галицкий отрицал поддержку фондом ВСУ. По его словам, организация инвестирует только в гражданские проекты.

