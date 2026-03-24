Дональд Трамп готов к любому аятолле

Вечером 23 марта президент США Дональд Трамп еще больше запутал ситуацию вокруг конфликта с Ираном. Комментируя телеканалу CNN, кто будет распоряжаться Ормузским проливом в случае успешного завершения американо-иранских переговоров, глава Белого дома заявил: «Я и аятолла, кто бы ни был следующий аятолла». При этом он выразил уверенность в том, что сейчас в Исламской Республике происходит «автоматическая смена режима». По одной из версий, Трамп хочет поскорее закончить конфликт, который складывается для США не слишком успешно. По другой — он стягивает в регион дополнительные военные силы и ждет срыва переговорного процесса, чтобы создать повод для ударов по энергетике Ирана.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Источники утверждают, что переговоры с США ведет спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф — 64-летний политик, который рассматривается Белым домом как потенциальный лидер Ирана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Я и аятолла»

О том, что Ормузский пролив «очень скоро откроется», Дональд Трамп заявил вечером 23 марта в разговоре с CNN. Он пояснил, что этот важнейший судоходный маршрут Ближнего Востока будет находиться под совместным управлением США и Ирана. «Я и аятолла, кем бы ни был следующий аятолла»,— сказал американский лидер, отвечая на вопрос, кто будет управлять Ормузским проливом. Он пояснил, что сейчас в Иране происходит «автоматическая смена режима» из-за точечных ударов Израиля по представителям иранского руководства.

«Мы имеем дело с людьми, которых я считаю очень разумными и надежными,— сказал господин Трамп, рассказывая о тех иранских политиках, с кем США ведут непрямые переговоры.— Они пользуются большим уважением, и, возможно, один из них окажется именно тем, кого мы ищем».

Сейчас контакты с США с иранской стороны, как принято считать, поддерживает спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф. Источники Politico утверждают, что именно 64-летний парламентарий рассматривается Белым домом как потенциальный лидер Ирана. «Он один из самых перспективных кандидатов,— сказал собеседник Politico в администрации Трампа, но добавил, что окончательное решение еще не принято.— Мы должны проверить их (кандидатов.— “Ъ”), и мы не можем спешить. Мы находимся на этапе экзамена и пытаемся выяснить, кто способен подняться, кто хочет подняться, а кто пытается подняться».

Вашингтон будет оценивать, является ли претендент на пост иранского лидера сторонником жесткой линии или нет, дал понять источник Politico.

«Речь идет о том, чтобы поставить (во главе Ирана.— “Ъ”) кого-то вроде Делси Родригес, как это было в Венесуэле и сказать: "Мы собираемся оставить вас здесь. Мы не будем вас смещать. Вы будете работать с нами. Вы предложите нам выгодную сделку, главное, это соглашение по нефти"»,— пояснил собеседник Politico.

Что касается спикера Галибафа, то сам он опровергает сообщения о начале американо-иранских переговоров. Вечером 23 марта спикер Меджлиса написал в соцсети X: «Переговоры с США не проводились, а фейк-ньюс используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль». Он подчеркнул, что иранская нация «требует полного и справедливого наказания агрессоров». «Все иранские государственные деятели твердо поддерживают своего верховного лидера (имеется в виду Моджтаба Хаменеи.— “Ъ”) и народ до тех пор, пока эта цель не будет достигнута»,— пояснил господин Галибаф.

Впрочем, по утверждению израильского издания Ynet, ссылающегося на высокопоставленного иранского чиновника, верховный лидер Ирана согласился на переговоры с США. Об этом якобы сказал по телефону спецпосланнику Стиву Уиткоффу глава иранского МИДа Аббас Аракчи.

Полный Суэц

Выход США на переговоры с Ираном стал результатом посредничества Египта, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, рассказали источники The Wall Street Journal (WSJ). По их словам, представителям этих стран на минувшей неделе удалось связаться с Корпусом стражей исламской революции, который, по распространенному мнению, управляет Ираном в условиях войны, и предложить концепцию пятидневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре, чтобы сформировать атмосферу доверия между Вашингтоном и Тегераном и подтолкнуть их к полноценным переговорам. Уже 21 марта господин Трамп одобрил эту идею, утверждают собеседники WSJ.

В центре переговорной повестки находится судьба Ормузского пролива, где, по данным американской разведки, сейчас установлено с десяток иранских якорных мин.

Египет, Турция, Саудовская Аравия и Пакистан выдвигают идею о формировании нейтрального органа, который будет контролировать судоходство по этому маршруту, рассказывают источники WSJ. Однако Иран настаивает на том, чтобы ему дали право взимать плату с транзитных судов, как это делает Египет на Суэцком канале. Против такого сценария выступает Саудовская Аравия, которая полагает, что «модель Суэца» на долгие годы закрепит за Ираном контроль над экспортом энергоносителей из стран Персидского залива.

Отдельно Иран в рамках сделки требует, чтобы США и Израиль взяли на себя обязательство не совершать нападений в будущем. Кроме того, Тегеран настаивает на том, чтобы ему компенсировали ущерб, нанесенный за время боевых действий.

Источники издания The Jerusalem Post, участвующие в переговорном процессе, считают такую постановку вопроса неприемлемой. «Иранцы настаивают на компенсации со стороны США, а также на гарантиях (американской.— “Ъ”) администрации по поводу того, что в рамках любого соглашения не будет предпринято никаких дальнейших (военных.— “Ъ”) действий против Ирана»,— отмечают источники The Jerusalem Post. По их словам, шансы, что США согласятся на такую сделку, очень невелики.

В поисках повода

Источники Axios утверждают, что введенный Трампом пятидневный мораторий на удары по иранской энергетике стал неожиданностью для Израиля. Собеседники портала говорят, что израильтяне были в курсе американо-иранских переговоров, но «не думали, что события развиваются так быстро».

Как заявил 23 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его страна продолжит «защищать жизненно важные интересы при любых обстоятельствах». «Я поговорил с нашим другом президентом Трампом. Президент Трамп считает, что есть возможность использовать значительные достижения, которых добилась Армия обороны Израиля вместе с армией США, чтобы реализовать цели войны путем соглашения»,— сказал глава правительства. По его словам, это документ, который сохранит «жизненно важные интересы» Израиля.

Однако нет уверенности в том, что США на самом деле хотят заключить сделку.

«Похоже на позерство,— заявил Politico источник, близкий к команде президента США, комментируя начало американо-иранских переговоров.— Иран доказал, что может выдержать удар и при этом создавать нам те или иные трудности. Он не собирается сдаваться и отдавать Трампу свою нефть». Другой собеседник Politico, представляющий одну из стран Персидского залива, предположил, что американский лидер специально согласился на заведомо обреченные на провал переговоры, чтобы после их срыва обвинить иранское руководство в недоговороспособности и создать повод для возобновления ударов по энергетической инфраструктуре Исламской Республики.

Тем более что уже 27 марта в зону конфликта должны прибыть тысячи американских морских пехотинцев, которые, как предполагается, могли бы принять участие в высадке на иранский остров Харк.

Нил Кербелов