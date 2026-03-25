AP: мирный план США по Ирану предусматривает смягчение санкций

Иран получил от США предложение из 15 пунктов по достижению прекращения огня, сообщили в среду два пакистанских чиновника агентству Associated Press. Предложение содержит пункт о смягчении санкций в отношении Ирана, уточнили они.

«Пакистанские официальные лица в целом охарактеризовали это предложение как затрагивающее смягчение санкций, сотрудничество в гражданской ядерной области, сворачивание ядерной программы Ирана, мониторинг со стороны Международного агентства по атомной энергии, ограничения на использование ракет и доступ для судоходства через Ормузский пролив, узкую часть Персидского залива»,— сообщает AP.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что представители Ирана выдвинули США требования для возобновления переговоров о прекращении огня. Тегеран среди прочего требует от Вашингтона закрыть свои военные базы в странах Персидского залива, выплатить репарации, установить порядок в Ормузском проливе, который позволит Ирану взимать деньги за проход по нему, как это делает Египет с Суэцким каналом.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между США и Ираном по иранской ядерной программе и урегулированию конфликта на Ближнем Востоке могут пройти в Исламабаде в выходные. The Guardian со ссылкой на источники писала, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать главным переговорщиком с представителями Ирана на возможной встрече сторон в Пакистане. Иранские источники подтвердили, что встреча с представителями США должна состояться на этой неделе.

Анастасия Домбицкая