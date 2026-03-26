В Адыгее почти половина туристов останавливается в гостевых домах

В 2025 году 47% бронирований средств размещений в Адыгее пришлось на гостевые дома. На втором месте по востребованности у гостей республики — отели без звезд (24% от общего объема резервирования), на третьем — апартаменты (9%). Адыгея заняла шестое место по популярности среди регионов ЮФО, сообщили «Ъ-Кубань» эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

В прошлом году путешественники также бронировали глэмпинги, кемпинги, коттеджи — 8% от общего объема, номера в отелях категорий «четыре звезды» — 6%, «три звезды» — 5% и «две звезды» — 1%.

По данным «Островка», средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах республики в 2025 году составила 6,5 тыс. руб. Это на 7% меньше, чем годом ранее. Средняя продолжительность бронирования в Адыгее — две ночи, без изменений год к году. Наибольшей популярностью пользовались Майкоп, поселок Каменномостский и Даховское сельское поселение.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин главным преимуществом Адыгеи считает климатические особенности, которые позволяют развивать туризм в любое время года и предложить гостю разнообразный ассортимент форматов размещения и дополнительных услуг. По словам эксперта, в республику едут любители активного отдыха (альпинизма, спелеотуризма, каньонинга, прогулок на снегоходах и квадроциклах) и экскурсионного туризма (главные достопримечательности: плато Лаго-Наки, водопады Руфабго, Хаджохская теснина). Популярностью у путешественников пользуется гастрономическое направление, а также оздоровительные программы в санаториях и гостиничных комплексах с термальными источниками.

Маргарита Синкевич