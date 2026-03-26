Губкинский горокруг Белгородской области официально возглавил Василий Голиков

Совет депутатов Губкинского горокруга Белгородской области избрал главой муниципалитета Василия Голикова, с ноября 2025-го занимавшего должность с приставкой «врио». Он победил по итогам конкурса и последовавшего за ним тайного голосования. Об этом сообщила на своей странице во «Вконтакте» председатель Совета депутатов горокруга Галина Колесникова.

Фото: с сайта администрации Белгорода Василий Голиков

Конкуренцию в конкурсе на пост главы горокруга господину Голикову составили руководители местных муниципальных учреждений: глава МБУ «Центр тестирования ГТО "Территория спорта"» Александр Малыгин и директор МБУК «Центр культурного развития с. Бобровы Дворы» Алексей Филимонов.

После избрания на должность главы местной администрации Василий Голиков принял присягу и выразил готовность к «открытому и конструктивному диалогу с жителями, депутатским корпусом и общественными организациями».

Василий Голиков родился в 1980 году в Белгороде. В 2002 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики и Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов (ныне — Белгородский государственный технологический университет) по специальности «Городское строительство и хозяйство». Работал в филиале ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» (ныне — «РИР энерго»). В 2017 году возглавил департамент архитектуры и строительства Белгорода.

В мае 2019 года господин Голиков занял пост первого вице-мэра Белгорода, а в апреле 2021 года покинул его после критики Вячеслава Гладкова. Губернатор посоветовал Василию Голикову снять квартиру в центре, пожить тут «пару месяцев» и походить «по улицам побольше».

В декабре 2021-го господин Голиков был назначен замглавы Белгорода по строительству. В декабре 2023 года он начал курировать сферу ЖКХ после увольнения профильного вице-мэра Александра Лоскутова. В июле 2024-го Вячеслав Гладков снова раскритиковал Василия Голикова. На этот раз главу региона не устроили низкие темпы восстановления областного центра после ударов ВСУ.

Бывший глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов покинул свой пост в ноябре 2025-го. Он уволился по собственному желанию и перешел на аналогичную должность с приставкой «и. о.» в Старооскольский горокруг. В декабре господина Лобазнова утвердили в должности.

Мария Свиридова