Губкинский горокруг Белгородской области возглавил вице-мэр Белгорода по ЖКХ

Курирующий сферу ЖКХ вице-мэр Белгорода Василий Голиков назначен врио главы Губкинского горокруга Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Голиков за последние шесть лет дважды устраивался в мэрию Белгорода

Фото: с сайта администрации Белгорода Василий Голиков за последние шесть лет дважды устраивался в мэрию Белгорода

Фото: с сайта администрации Белгорода

Василий Голиков родился в 1980 году в Белгороде. В 2002 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики и Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов (ныне — Белгородский государственный технологический университет) по специальности «Городское строительство и хозяйство». Работал в филиале ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» (ныне — «РИР энерго»). В 2017 году возглавил департамент архитектуры и строительства Белгорода.

В мае 2019 года он занял пост первого вице-мэра Белгорода, а в апреле 2021 года покинул его после критики Вячеслава Гладкова. Глава региона посоветовал Василию Голикову снять квартиру в центре, пожить тут «пару месяцев» и походить «по улицам побольше».

В декабре 2021-го господин Голиков был назначен замглавы Белгорода по строительству. В декабре 2023 года он начал курировать сферу ЖКХ после увольнения профильного вице-мэра Александра Лоскутова. В июле 2024-го Вячеслав Гладков снова раскритиковал Василия Голикова. На этот раз губернатора не устроили низкие темпы восстановления областного центра после ударов ВСУ.

Сегодня стало известно о переходе Михаила Лобазнова с поста главы Губкинского горокруга на аналогичную должность с приставкой «и. о.» в Старооскольский горокруг. Он сменил на этом посту Владимира Жданова, который ушел в отставку по собственному желанию.

Алина Морозова