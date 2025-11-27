В Белгородской области покидает пост глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Max о второй отставке за утро. По его словам, Михаил Лобазнов покидает свой пост по собственному желанию. О преемнике также не сообщается.

Фото: с сайта администрации Губкинского городского округа Белгородской области Михаил Лобазнов руководит Губкинским горокругом с 2021 года

Михаилу Лобазнову 46 лет. Он родился в Старом Осколе Белгородской области. С 2014 по 2018 годы он занимал должность замначальника департамента по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Старооскольского городского округа. С 2018 года по апрель 2021-го там же исполнял обязанности замначальника департамента строительства и архитектуры. В апреле 2021 года перешел в администрацию Губкинского горокруга, где был назначен заместителем главы по строительству, в мае — первым замглавы. С июля того же года возглавляет муниципалитет.

Прошлой осенью господин Лобазнов проходил службу в отряде «Барс-Белгород». Он вступил в него одним из первых среди глав муниципалитетов.

Сегодня утром Вячеслав Гладков сообщил об отставке главы Старооскольского горокруга Владимира Жданова, который проработал на этом посту меньше года. В 2018–2024 годах он руководил приграничным Шебекинским округом.

Алина Морозова