Михаил Лобазнов стал и. о. главы Старооскольского горокруга Белгородской области

Исполняющим обязанности главы Старооскольского городского округа Белгородской области назначен Михаил Лобазнов, который до сегодняшнего дня руководил Губкинским городским округом в регионе. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, он сохранит приставку «и. о.» до завершения необходимых юридических процедур.

Фото: правительство Белгородской области Михаил Лобазнов

Фото: правительство Белгородской области

Старооскольский округ — родной муниципалитет для господина Лобазнова. Он не только родился там, но и начинал карьеру чиновника. В 2014–2021 годах занимал должности замначальника департамента по строительству, транспорту и ЖКХ и замначальника департамента строительства и архитектуры. После этого перешел на работу в Губкинский горокруг, который возглавил в июле 2021-го.

Сегодня стало известно об уходе с поста главы Старооскольского горокруга Владимира Жданова. Уточнялось, что он принял решение по собственному желанию. Господин Жданов руководил муниципалитетом меньше года. В 2022–2024 годах он возглавлял приграничный Шебекинский округ, в котором идут масштабные работы по восстановлению жилья после обстрелов.

Алина Морозова