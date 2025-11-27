Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Михаил Лобазнов стал и. о. главы Старооскольского горокруга Белгородской области

Исполняющим обязанности главы Старооскольского городского округа Белгородской области назначен Михаил Лобазнов, который до сегодняшнего дня руководил Губкинским городским округом в регионе. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, он сохранит приставку «и. о.» до завершения необходимых юридических процедур.

Михаил Лобазнов

Михаил Лобазнов

Фото: правительство Белгородской области

Михаил Лобазнов

Фото: правительство Белгородской области

Старооскольский округ — родной муниципалитет для господина Лобазнова. Он не только родился там, но и начинал карьеру чиновника. В 2014–2021 годах занимал должности замначальника департамента по строительству, транспорту и ЖКХ и замначальника департамента строительства и архитектуры. После этого перешел на работу в Губкинский горокруг, который возглавил в июле 2021-го.

Сегодня стало известно об уходе с поста главы Старооскольского горокруга Владимира Жданова. Уточнялось, что он принял решение по собственному желанию. Господин Жданов руководил муниципалитетом меньше года. В 2022–2024 годах он возглавлял приграничный Шебекинский округ, в котором идут масштабные работы по восстановлению жилья после обстрелов.

Алина Морозова