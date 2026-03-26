Движение в центре Сочи временно перекроют из-за ремонта водовода

В Центральном районе Сочи временно изменится схема движения транспорта в связи с проведением ремонтных работ на магистральном водоводе. Ограничения будут действовать с 20:00 26 марта до 06:00 27 марта. На этот период движение по улице Конституции СССР в районе дома №34 будет полностью перекрыто, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В связи с временным закрытием участка скорректирована работа общественного транспорта. Маршруты №2с, 4, 6, 7, 7р, 18, 20с, 22, 24, 26, 30, 35, 43, 45, 48, 81, 87, 87н, 95, 113 и 154 будут следовать по улице Горького. Для указанных маршрутов исключается остановка «Рынок (ул. Конституции)».

Автобусы №14 и 115 также будут направлены по улице Горького с дальнейшим движением по улицам Роз и Московской, после чего вернутся на улицу Конституции СССР. Остановка «Рынок (ул. Конституции)» на этот период обслуживаться не будет.

Маршруты №105, 105с, 550 и 551 на пересечении улиц Горького и Конституции СССР будут поворачивать направо, далее следовать через кольцевую развязку на Донскую улицу и по транспортной развязке направляться на улицу Новая Заря в сторону торгово-развлекательного центра «Моремолл». Для этих маршрутов временно исключаются остановки «Рынок (ул. Конституции)», «Школа №7» и «Стоматология».

Автобусы №105э, 552 и 555 будут двигаться по улице Горького с заездом к железнодорожному вокзалу Сочи через улицу Московскую. Остановка «Рынок (ул. Конституции)» также исключается из их маршрута.

Временные изменения введены для обеспечения проведения ремонтных работ и будут действовать до их завершения.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи восстановление магистрального водовода на Новороссийском шоссе, поврежденного в результате оползня, планируется завершить к 15 мая. Водовод обеспечивает водоснабжение более чем 20 тыс. жителей и гостей микрорайонов Бытха, Хоста и Кудепста, оставаясь ключевым элементом коммунальной инфраструктуры района.

Мария Удовик