Николай Патрушев и его морские коллеги

Предложения Морской коллегии РФ по обеспечению безопасности судоходства поддержаны президентом Владимиром Путиным и уже начали реализовываться. Об этом 25 марта на совещании коллегии заявил ее председатель, помощник главы государства Николай Патрушев. Среди перечисленных им мер: усиление контроля за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах России, обеспечение безопасности судоходства по объектовому и зональному принципам силами военно-морского флота РФ, возможность сопровождения судов под российским флагом мобильными огневыми группами. Насколько эти меры помогут на практике предотвратить атаки в отношении российских судов и попытки их захвата, пока неясно.

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев считает, что Запад устроил охоту на так называемый теневой флот России

Главной темой совещания Морской коллегии стало обеспечение безопасности коммерческих судов, идущих под российским флагом или осуществляющих грузоперевозки в интересах России. Поводом для обсуждения этой темы стали продолжающиеся атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на такие суда, а также участившиеся случаи их задержания со стороны ряда европейских государств.

Особое внимание на совещании было уделено ситуации вокруг российского танкера-газовоза «Арктик-Метагаз», 3 марта атакованного ВСУ при помощи безэкипажных катеров. В тот момент судно шло вблизи территориальных вод Мальты в Средиземном море. На борту находилось 30 человек, двое из них пострадали.

По словам Николая Патрушева, в настоящее время танкер в поврежденном состоянии дрейфует к юго-востоку от берегов Италии.

«С учетом погодных условий возникают риски неуправляемого вхождения в территориальное море Ливии, Италии, Мальты или иных прибрежных государств. Повреждения судна, а также сохраняющиеся очаги горения и выбросы газа могут повлечь катастрофические последствия для окружающей среды прибрежных средиземноморских государств»,— предупредил он. При этом Николай Патрушев выразил недоумение в связи с тем, что сами прибрежные государства, как и Международная морская организация, воздерживаются от какой-либо оценки атаки Украины на российское гражданское судно.

По его словам, по факту инцидента с танкером «Арктик-Метагаз» Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». «В ходе расследования будут установлены причины и виновные в повреждении танкера. Полученные доказательства должны лечь в основу позиции России о том, что возмещение ущерба возлагается на агрессора в соответствии с нормами международного права»,— добавил Николай Патрушев.

Затронул он и ситуацию со следовавшим из Мурманска нефтяным танкером, 20 марта задержанным в западной части Средиземного моря властями Франции при участии Британии. Силами ВМС Франции танкер был отконвоирован в порт Марселя для проведения расследования по обвинению в нарушении правил использования флага. По словам Николая Патрушева, «западные страны, еще больше нагнетая обстановку, продолжают осуществлять провокации в отношении судов, осуществляющих грузоперевозки в интересах нашей страны». «Досмотрам и задержаниям под надуманными предлогами подвергаются суда, которые отвечают всем критериям свободного судоходства. Устраивая охоту на так называемый теневой флот России, Запад пытается усилить контроль, вплоть до блокирования судов, перевозящих российские грузы»,— заявил он.

Власти РФ, как следует из его выступления, работают над тем, чтобы не допустить подобные инциденты в будущем. Еще в январе на президиуме Морской коллегии был рассмотрен набор мер «по реагированию на нарушения недружественными государствами норм международного морского права и обеспечению безопасности судоходства на стратегических морских коммуникациях». Предложения, выработанные тогда, по словам Николая Патрушева, поддержаны Владимиром Путиным и уже начали реализовываться. Среди них помощник главы государства выделил три:

«разработана инструкция по оперативному взаимодействию судовладельцев и операторов судов с администрациями морских портов и ВМФ, в первую очередь в Азово-Черноморском бассейне и Балтийской морской зоне»;

«силами ВМФ обеспечивается безопасность судоходства по объектовому и зональному принципам. Усилен контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах России»;

«обеспечена возможность запрашивать через капитанов портов сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами».

Ранее МИД России назвал ситуацию, складывающуюся в Мировом океане в последнее время, «абсолютно неприемлемой»: «Европейские государства, такие как Франция, Швеция и Финляндия, безнаказанно останавливают и препровождают в свои порты неугодные им суда, обвиняя их в нарушении каких-то "международных" санкций». В ведомстве напомнили, что международными являются лишь те санкции, которые утверждены Советом Безопасности ООН, а односторонние рестрикции нелегитимны. «Те, кто нацелен превратить Балтийское море, а также другие акватории во "внутренние воды" НАТО и ЕС, должны понимать, что случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств»,— предупредили в министерстве.

Как ранее писал “Ъ”, правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 марта одобрила разработанный Министерством обороны законопроект о привлечении вооруженных сил РФ для защиты россиян, которые подверглись преследованию по решению иностранных или международных судов. Эксперты полагают, что речь может идти о законодательном оформлении охраны для торговых судов, однако реальных сил для регулярного конвоирования у российских военных моряков недостаточно (см. “Ъ” от 11 марта).

Елена Черненко, Дмитрий Сотак