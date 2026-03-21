Поврежденный российский газовоз «Арктик Метагаз» будет отбуксирован в порт Ливии

Поврежденный при атаке ВСУ российский газовоз «Арктик Метагаз» будет отбуксирован в один из портов Ливии. Об этом сообщила пресс-служба Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maritime Optima Фото: Maritime Optima

По информации NOC, газовоз приближается к берегами Ливии из-за сильных волн и ветра. «Судно будет безопасно отбуксировано в один из ливийских портов после согласования с компетентными органами, прежде всего, с Управлением портов»,— сообщили в корпорации. По ее данным, с российским судном заключила контракт специальная компания. Ее профиль — ликвидировать последствия инцидентов с танкерами, которые могут привести к разливу нефти в море. Сейчас принимаются меры, чтобы минимизировать возможный ущерб для окружающей среды.

По данным Минтранса России, «Арктик Метагаз» атаковали с помощью безэкипажных катеров 3 марта. В тот момент газовоз шел вблизи территориальных вод Мальты в Средиземном море. На борту находились 30 человек, двое из них пострадали. В министерстве инцидент назвали «актом международного терроризма и морского пиратства» и обвинили украинскую сторону в нарушении норм морского права.