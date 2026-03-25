Патрушев: атакованный ВСУ газовоз «Арктик Метагаз» дрейфует у берегов Италии

Атакованный ВСУ российский газовоз «Арктик Метагаз» дрейфует к юго-востоку от берегов Италии. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он предупредил, что газовоз может войти в территориальные воды Ливии, Италии, Мальты.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Патрушева, выбросы газа с танкера представляют угрозу для окружающей среды. «Повреждения судна, а также сохраняющиеся очаги горения и выбросы газа могут повлечь катастрофические последствия для окружающей среды прибрежных средиземноморских государств», — сказал он на заседании Морской коллегии.

По данным Минтранса России, «Арктик Метагаз» атаковали с помощью безэкипажных катеров 3 марта. В тот момент газовоз шел вблизи территориальных вод Мальты в Средиземном море. На борту находились 30 человек, двое из них пострадали. В министерстве назвали нападение «актом международного терроризма и морского пиратства» и обвинили украинскую сторону в нарушении норм морского права. Национальная нефтяная корпорация заявляла, что «Арктик Метагаз» будет отбуксирован в один из портов Ливии.