Axios: Иран счел предложения США о переговорах уловкой

Иранские официальные лица заявили Пакистану, Египту и Турции — странам, которые предлагали посредничество на переговорах с США, — что не верят в искренность предложений президента Дональда Трампа о переговорах. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, осведомленный о дискуссиях.

По словам собеседника издания, представители Ирана отмечали, что Дональд Трамп «уже дважды их обманул», и они не хотят, чтобы их «снова одурачили». Иранские официальные лица заявили, что передвижение войск США и предполагаемое решение господина Трампа направить на Ближний Восток крупные подкрепления усиливают подозрения, что предложения Белого дома о переговорах — это уловка.

23 марта Дональд Трамп говорил, что США провели переговоры с иранской стороной, после которых он ввел пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам Исламской Республики. В Тегеране какие-либо контакты с Вашингтоном отрицают. Накануне The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на источники писали, что США планируют дополнительно направить на Ближний Восток 3 тыс. военнослужащих. Однако они отмечали, что решение о вводе войск в Иран пока еще не принято.

В феврале США и Иран провели три раунда переговоров, на которых обсуждалась, среди прочего, ядерная программа Ирана. Первый раунд прошел 6 февраля в Маскате, второй и третий — 17 и 26 февраля в Женеве. Через два дня после последнего раунда США и Израиль атаковали Иран.