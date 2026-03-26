Северная Осетия получит 214 млн рублей на расселение аварийного жилья

Фонд развития территорий одобрил Северной Осетии 214 млн руб. на переселение граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Глава республики Сергей Меняйло сообщил об этом в своем Telegram-канале 25 марта 2026 года.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам главы республики, деньги позволят 198 жителям переехать в новые квартиры общей площадью 4,4 тыс. кв. м. Эти средства решают судьбы семей, живущих в домах, признанных непригодными для проживания, и ускоряют обновление жилого фонда в регионе.

Сергей Меняйло отметил, что республика активно продвигается в программе: с 2019 года власти уже переселили 1,5 тыс. человек из аварийных домов. Фонд развития территорий, выступающий оператором нацпроекта под эгидой Минстроя России, регулярно распределяет финансирование между регионами. Ранее, в сентябре 2025 года, Северная Осетия получила 121,5 млн рублей на расселение 137 человек из 2,4 тыс. кв. м аварийного жилья — это часть той же кампании. Тогда же фонд выделил свыше 2 млрд рублей еще 11 субъектам, включая Мордовию, Адыгею и Тыву, чтобы к 2030 году переселить 345 тыс. граждан из 6,2 млн кв. м по всей стране.

Программа «Инфраструктура для жизни» фокусируется на создании комфортных условий: новые квартиры соответствуют современным стандартам безопасности и удобства. В Северной Осетии она дополняет республиканскую инициативу по аварийному фонду 2023–2030 годов, охватывающую 124 дома (76 тыс. кв. м, 3700 жителей), признанные таковыми до 2022 года. За 2020–2023 годы регион расселил 22 тыс. кв. м, а в 2025-м ввел 470 тыс. кв. м нового жилья. В январе 2026-го власти получили 904 млн рублей на переселение 770 человек из 11,4 тыс. кв. м до 2028 года — они снесут или реконструируют дома, ветшающие с 2017 года.

Сергей Меняйло недавно обсуждал эти вопросы с министром Минстроя Иреком Файзуллиным: они рассмотрели переселение из оползневых зон по поручению президента и итоги стройки. В 2025 году Северная Осетия перевыполнила план по компенсациям — 19 семей получили выплаты за 670 кв. м сверх нормы. Регион ставит цель расселить 4 тыс. кв. м в 2024-м досрочно. Эти шаги улучшают жизнь жителей, особенно в сельских районах и старых кварталах Владикавказа.

Станислав Маслаков